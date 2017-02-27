Replay написав:Да уже давно, в Украине идёт уничтожение науки, образования, производства, уничтожение среднего класса...
Так вчора вийшло, що подивився репортаж - youtube, як проходить карантин в Білорусі, США, Туречинні і Росії (в Новосибірську). І там пару разів показали якесь Айтіместечко (Новосибирськ). Мене зацікавила архітектура і вирішив його нагуглити, і ще погуглив Новосибірськ економика.
Так ось, що хотів сказати. Може когось ображу (соррі тоді).
"Срана" Новосибірська область отримала дофігіща капітальних інвестицій в виробництво в 2019 році. Я не задавався метою порівняти нас і їх, але здається "срана область" отримала більше інвестицій, ніж наша ненька.
А ми тут срачимось за землю, за мову, поки нас розділяють, роздягають і правлять!
Ну і що тут дивного ... Я оце читаю - і не можу зрозуміти - чому і про що народ сперечається ... Демократія - це не влада народу чи для народу - це влада капіталу і все . Чого б це раптом капітал вкладав гроші у щось - що не приносить явної вигоди ? Чого б це він взагалі робив щось для населення території - з якої заробляє ? Будь-який уряд захищає не народ ( це тільки в Конституції щось таке написано ) - а капітали - причому нейбільші ... Оце задурили всім голову якоюсь фігнею - і вони про дурниці сперечаються ...
Puente написав:Демократія - це не влада народу чи для народу - це влада капіталу і все . Чого б це раптом капітал вкладав гроші у щось - що не приносить явної вигоди ? Чого б це він взагалі робив щось для населення території - з якої заробляє ? Будь-який уряд захищає не народ ( це тільки в Конституції щось таке написано ) - а капітали - причому нейбільші ... Оце задурили всім голову якоюсь фігнею - і вони про дурниці сперечаються ...
Справа в тому, що демокартія - це США/Німечина/Франція. В Україні демокартією, навіть, не пахне! Тут, якраз і є влада капіталу, якому "покласти" на пересічних.
Stanislav_S написав:Чесно кажучи, враховуючи всі ініціативи уряду, такі як "+ 1000", податкові канікули і т.д. я не бачу іншого виходу як друк грн. для покриття запланованих витрат. Курс 30 за бакс - це самий оптимальний для нас варіант
36,6
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.