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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 48584859486048614862>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 399
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
15%
60
27.01-27.5
11%
44
27.51-28.0
12%
48
выше 28
48%
191
Всього голосів : 399
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 08:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

На засіданні розглядатимуть :

законопроєкт №3268 про забезпечення лікування коронавірусної хвороби Covid-19;

законопроєкт №3275 про додаткові соціальні та економічні гарантії через поширення коронавірусної хвороби Covid-19;

законопроєкт №3271 про кримінальну відповідальність за контрабанду товарів протиепідемічного призначення;

законопроєкт №3276 про особливості судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні на період карантину;

законопроєкт №3277 про онлайн-засідання комітетів Верховної Ради на період карантину;

проєкт постанови №3278 про безстрокове скасування пленарних засідань до кінця карантину;

звільнення міністра фінансів Ігоря Уманського;

звільнення міністра охорони здоров'я Ігоря Ємця;

призначення міністром фінансів Сергія Марченка;

призначення міністром охорони здоров'я Максима Степанова;

призначення міністром енергетики та захисту навколишнього середовища Ольги Буславець;

законопроєкт №3279 про внесення змін до держбюджету;

законопроєкт №3260 про скорочення термінів подачі альтернативних проєктів до законопроєкту про гарантії неповернення банків колишнім власникам.
Stanislav_S
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 08:39

А КУДА МОДЕРАТОР ПРОПАЛ?
ШО ТУТ ЗА б***......тво происходит?
сірий
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 08:43

  change_pm написав:
  Replay написав:Да уже давно, в Украине идёт уничтожение науки, образования, производства, уничтожение среднего класса...

Так вчора вийшло, що подивився репортаж - youtube, як проходить карантин в Білорусі, США, Туречинні і Росії (в Новосибірську). І там пару разів показали якесь Айтіместечко (Новосибирськ).
Мене зацікавила архітектура і вирішив його нагуглити, і ще погуглив Новосибірськ економика.

Так ось, що хотів сказати. Може когось ображу (соррі тоді).

"Срана" Новосибірська область отримала дофігіща капітальних інвестицій в виробництво в 2019 році. Я не задавався метою порівняти нас і їх, але здається "срана область" отримала більше інвестицій, ніж наша ненька.

А ми тут срачимось за землю, за мову, поки нас розділяють, роздягають і правлять!


Ну і що тут дивного ... Я оце читаю - і не можу зрозуміти - чому і про що народ сперечається ... Демократія - це не влада народу чи для народу - це влада капіталу і все . Чого б це раптом капітал вкладав гроші у щось - що не приносить явної вигоди ? Чого б це він взагалі робив щось для населення території - з якої заробляє ? Будь-який уряд захищає не народ ( це тільки в Конституції щось таке написано ) - а капітали - причому нейбільші ... Оце задурили всім голову якоюсь фігнею - і вони про дурниці сперечаються ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 08:47

Кабмин обновил макроэкономический прогноз для Украины:
• Доллар - 29,5 грн
• Средняя зарплата - 11 000 грн
• Уровень безработицы - 9,4%
• ВВП - 4 трлн. грн
• Инфляция - до 8,7%
Зображення
Востаннє редагувалось nebiros в Пон 30 бер, 2020 08:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 08:47

Панове, яка обстановка?
БЕРУТЬ,ГРЕБУТЬ, ЗЛИВАЮТЬ?
Пишіть готівкові курси.
ДЯКУЮ
сірий
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 08:50

МБ на зараз 07/15
сірий
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 08:50

  сірий написав:Панове, яка обстановка?
БЕРУТЬ,ГРЕБУТЬ, ЗЛИВАЮТЬ?
Пишіть готівкові курси.
ДЯКУЮ

Да все как обычно: за выходные оболванили желающих запастись гречкой и сахаром на 10 лет вперед и сегодня снова в горы :)
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 08:51

  Puente написав:Демократія - це не влада народу чи для народу - це влада капіталу і все . Чого б це раптом капітал вкладав гроші у щось - що не приносить явної вигоди ? Чого б це він взагалі робив щось для населення території - з якої заробляє ? Будь-який уряд захищає не народ ( це тільки в Конституції щось таке написано ) - а капітали - причому нейбільші ... Оце задурили всім голову якоюсь фігнею - і вони про дурниці сперечаються ...

Справа в тому, що демокартія - це США/Німечина/Франція. В Україні демокартією, навіть, не пахне! Тут, якраз і є влада капіталу, якому "покласти" на пересічних.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 08:53

  сірий написав:Панове, яка обстановка?
БЕРУТЬ,ГРЕБУТЬ, ЗЛИВАЮТЬ?
Пишіть готівкові курси.
ДЯКУЮ

дивляться на29
priluki1986
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  Stanislav_S написав:Чесно кажучи, враховуючи всі ініціативи уряду, такі як "+ 1000", податкові канікули і т.д. я не бачу іншого виходу як друк грн. для покриття запланованих витрат. Курс 30 за бакс - це самий оптимальний для нас варіант


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