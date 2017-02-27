Национальный банк Украины в период с 23 по 27 марта для поддержки курса гривны продал на межбанковском валютном рынке 76,8 млн долларов.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 бер, 2020 08:55
Национальный банк Украины в период с 23 по 27 марта для поддержки курса гривны продал на межбанковском валютном рынке 76,8 млн долларов.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
Додано: Пон 30 бер, 2020 08:58
не сдулись,
просто как на Привозе торгуют країною
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Пон 30 бер, 2020 09:01
Тревожные звоночки поступают для любителей евро...
Додано: Пон 30 бер, 2020 09:03
глупости. Кернелы/нибулоны арендуют именно распаеванную землю, тратят гигантские ресурсы на периодическое продление аренды, на переоформление договоров в связи со смертью владельца и появлением наследников и т.п.
Они заинтересованы один раз купить эти паи и вздохнуть с облегчением
Додано: Пон 30 бер, 2020 09:08
Саме пора відмінити приватизацію квартир, а то власники ще використовуватимуть там хтозна які будматеріали, житимуть як попало, з ким попало
Панове, якщо ви так переживаєте за землю, то купіть її, коли знімуть мораторій! Тоді жодні бариги не скористаються. Ви, мабуть, давненько не бували в глибинці. А там геть сумно: залишилися в основному пенсіонери і пияки, часто поля не обробляються, заростають лісом. Приватизація дала б поштовх розвитку, хоча, звісно, проводити її слід обдумано і виважено
Додано: Пон 30 бер, 2020 09:10
На россии доллар перепрыгнул через 80 (видимо на фоне карантина в мск)
У нас скорее всего будет тоже подскок (как обычно вслед за рублём, плюс "раскачка лодки" по земле и привату)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 30 бер, 2020 09:18
Та стандарт - як для нас . Поки ще жодного разу не було якось інакше . Зараз просто йде якийсь "зашквар" - все вилазить дуже швидко на люди ... Все менше вдається щось сховати в принципі ...
Додано: Пон 30 бер, 2020 09:20
Там вроді планують надрукувати 5 трлн рублів і роздати їх банкам під 0,25% річних для підтримки економіки. Ось цікаво, всі центрбанки друкують валюти, а НБУ якось в цьому плані на морозі, чи це ми самі розумні, чи всі інші дурні? :/
Додано: Пон 30 бер, 2020 09:20
Причем тут карантин
Рубль идет вслед за нефтью, как обычно
Нефть -8% сутра
"На азиатских торгах в понедельник, 30 марта, цена на нефть WTI впервые с февраля 2002 г. опустилась ниже $20 за баррель, сформировав минимум на $19,92 за баррель. Предыдущий минимум был сформирован 18 март на уровне $20,05 за баррель. Вирусная инфекция парализовала крупнейшие экономики мира, поэтому рынок представляет собой резко сократившийся спрос при неконтролируемом увеличении предложения.
Североморский сорт Brent достиг сегодня минимальной отметки на уровне $23,06 за баррель. Формально это минимум с апреля 2003 года, когда котировки опускались до $23,05 за баррель. Но если б котировки ушли на 2 цента ниже — это было бы минимум с ноября 2002 г."
и это пройдет
Додано: Пон 30 бер, 2020 09:30
мало того, они уверены в поддержке своих избирателей, таки 75%
можно дерибанить открыто, никто не будет против
т.е. как я раньше и писал, не стоит ждать курса 35
минимум 50, а вероятнее - выше 100 к весне 2021
и это пройдет
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