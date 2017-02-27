Додано: Пон 30 бер, 2020 09:10

На россии доллар перепрыгнул через 80 (видимо на фоне карантина в мск)

У нас скорее всего будет тоже подскок (как обычно вслед за рублём, плюс "раскачка лодки" по земле и привату)

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин