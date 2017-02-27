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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4859486048614862>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 399
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
15%
60
27.01-27.5
11%
44
27.51-28.0
12%
48
выше 28
48%
191
Всього голосів : 399
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 08:55

Национальный банк Украины в период с 23 по 27 марта для поддержки курса гривны продал на межбанковском валютном рынке 76,8 млн долларов.

Об этом сообщается на сайте регулятора.
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 08:58

  freeze написав:
asti написав:А народ и не должен переживать и, возможно, даже знать. Народ должен быть уверен что народные избранники в любой ситуации будут отстаивать его, народа, интересы.


Судя по опросам большая часть населения против закона о продаже земли в том виде, в котором его проталкивает те, кто по вашему отстаивает интересы народа. Да и по тем же опросам эта Рада уже не отстаивает ничьи интересы, кроме своих, так что эти уже сдулись, несите следующих.


не сдулись,
просто как на Привозе торгуют країною
https://www.pravda.com.ua/news/2020/03/29/7245608/
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 09:01

Тревожные звоночки поступают для любителей евро...
https://strana.ua/articles/257630-koron ... demii.html
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 09:03

  mephala написав:
  Starikan написав:Зеленского никто и не винит.
Пресловутый мораторий живет уже около 15 лет.
Вопрос в другом: а что сейчас упомянутый дед делает со своим паем?
Если возделывает - пусть возделывает, никто не заставляет его продавать.
Сдает в аренду - да ради Бога!
Но если ему и его внукам этот пай и нафиг не нужен - он должен иметь полное право его продать.


А вы сам законопроект читали?
Может речь идет все же о продажи земли что принадлежит государству а не дедовский пай? Дедовские паи сейчас никому не интересны.
Бойня идет за дерибан государственной собственности. Т.е. продать, наполнить бюджет и прожрать пока на троне сидят. А дальше хоть потоп.
глупости. Кернелы/нибулоны арендуют именно распаеванную землю, тратят гигантские ресурсы на периодическое продление аренды, на переоформление договоров в связи со смертью владельца и появлением наследников и т.п.
Они заинтересованы один раз купить эти паи и вздохнуть с облегчением
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 09:08

  tk86 написав:komp Як я розумію, ви прямо з польових робіт пишете? Приватна власність на землю - це нехтування екологічною безпекою її новими власниками. Вони використовуватимуть такі хімікати, які їм заманеться. І страждатимуть. Від цього всі. Земля - наше життя, а длябариг - лише засіб заробітку надприбутків.


Саме пора відмінити приватизацію квартир, а то власники ще використовуватимуть там хтозна які будматеріали, житимуть як попало, з ким попало :)
Панове, якщо ви так переживаєте за землю, то купіть її, коли знімуть мораторій! Тоді жодні бариги не скористаються. Ви, мабуть, давненько не бували в глибинці. А там геть сумно: залишилися в основному пенсіонери і пияки, часто поля не обробляються, заростають лісом. Приватизація дала б поштовх розвитку, хоча, звісно, проводити її слід обдумано і виважено
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 09:10

На россии доллар перепрыгнул через 80 (видимо на фоне карантина в мск)
У нас скорее всего будет тоже подскок (как обычно вслед за рублём, плюс "раскачка лодки" по земле и привату)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 09:18

  prodigy написав:
  freeze написав:
asti написав:А народ и не должен переживать и, возможно, даже знать. Народ должен быть уверен что народные избранники в любой ситуации будут отстаивать его, народа, интересы.


Судя по опросам большая часть населения против закона о продаже земли в том виде, в котором его проталкивает те, кто по вашему отстаивает интересы народа. Да и по тем же опросам эта Рада уже не отстаивает ничьи интересы, кроме своих, так что эти уже сдулись, несите следующих.


не сдулись,
просто как на Привозе торгуют країною
https://www.pravda.com.ua/news/2020/03/29/7245608/


Та стандарт - як для нас . Поки ще жодного разу не було якось інакше . Зараз просто йде якийсь "зашквар" - все вилазить дуже швидко на люди ... Все менше вдається щось сховати в принципі ...
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 09:20

  Вкладчик1234 написав:На россии доллар перепрыгнул через 80 (видимо на фоне карантина в мск)
У нас скорее всего будет тоже подскок (как обычно вслед за рублём, плюс "раскачка лодки" по земле и привату)


Там вроді планують надрукувати 5 трлн рублів і роздати їх банкам під 0,25% річних для підтримки економіки. Ось цікаво, всі центрбанки друкують валюти, а НБУ якось в цьому плані на морозі, чи це ми самі розумні, чи всі інші дурні? :/
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 09:20

  Вкладчик1234 написав:На россии доллар перепрыгнул через 80 (видимо на фоне карантина в мск)
У нас скорее всего будет тоже подскок (как обычно вслед за рублём, плюс "раскачка лодки" по земле и привату)


Причем тут карантин
Рубль идет вслед за нефтью, как обычно
Нефть -8% сутра

"На азиатских торгах в понедельник, 30 марта, цена на нефть WTI впервые с февраля 2002 г. опустилась ниже $20 за баррель, сформировав минимум на $19,92 за баррель. Предыдущий минимум был сформирован 18 март на уровне $20,05 за баррель. Вирусная инфекция парализовала крупнейшие экономики мира, поэтому рынок представляет собой резко сократившийся спрос при неконтролируемом увеличении предложения.

Североморский сорт Brent достиг сегодня минимальной отметки на уровне $23,06 за баррель. Формально это минимум с апреля 2003 года, когда котировки опускались до $23,05 за баррель. Но если б котировки ушли на 2 цента ниже — это было бы минимум с ноября 2002 г."
и это пройдет
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 09:30

  Puente написав:
  prodigy написав:
не сдулись,
просто как на Привозе торгуют країною
https://www.pravda.com.ua/news/2020/03/29/7245608/


Та стандарт - як для нас . Поки ще жодного разу не було якось інакше . Зараз просто йде якийсь "зашквар" - все вилазить дуже швидко на люди ... Все менше вдається щось сховати в принципі ...


мало того, они уверены в поддержке своих избирателей, таки 75%
можно дерибанить открыто, никто не будет против

т.е. как я раньше и писал, не стоит ждать курса 35
минимум 50, а вероятнее - выше 100 к весне 2021
и это пройдет
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