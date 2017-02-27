tk86 написав:komp Як я розумію, ви прямо з польових робіт пишете? Приватна власність на землю - це нехтування екологічною безпекою її новими власниками. Вони використовуватимуть такі хімікати, які їм заманеться. І страждатимуть. Від цього всі. Земля - наше життя, а длябариг - лише засіб заробітку надприбутків.
Саме пора відмінити приватизацію квартир, а то власники ще використовуватимуть там хтозна які будматеріали, житимуть як попало, з ким попало Панове, якщо ви так переживаєте за землю, то купіть її, коли знімуть мораторій! Тоді жодні бариги не скористаються. Ви, мабуть, давненько не бували в глибинці. А там геть сумно: залишилися в основному пенсіонери і пияки, часто поля не обробляються, заростають лісом. Приватизація дала б поштовх розвитку, хоча, звісно, проводити її слід обдумано і виважено
asti написав:А народ и не должен переживать и, возможно, даже знать. Народ должен быть уверен что народные избранники в любой ситуации будут отстаивать его, народа, интересы.
Судя по опросам большая часть населения против закона о продаже земли в том виде, в котором его проталкивает те, кто по вашему отстаивает интересы народа. Да и по тем же опросам эта Рада уже не отстаивает ничьи интересы, кроме своих, так что эти уже сдулись, несите следующих.
Вкладчик1234 написав:На россии доллар перепрыгнул через 80 (видимо на фоне карантина в мск) У нас скорее всего будет тоже подскок (как обычно вслед за рублём, плюс "раскачка лодки" по земле и привату)
Там вроді планують надрукувати 5 трлн рублів і роздати їх банкам під 0,25% річних для підтримки економіки. Ось цікаво, всі центрбанки друкують валюти, а НБУ якось в цьому плані на морозі, чи це ми самі розумні, чи всі інші дурні? :/
Вкладчик1234 написав:На россии доллар перепрыгнул через 80 (видимо на фоне карантина в мск) У нас скорее всего будет тоже подскок (как обычно вслед за рублём, плюс "раскачка лодки" по земле и привату)
Причем тут карантин Рубль идет вслед за нефтью, как обычно Нефть -8% сутра
"На азиатских торгах в понедельник, 30 марта, цена на нефть WTI впервые с февраля 2002 г. опустилась ниже $20 за баррель, сформировав минимум на $19,92 за баррель. Предыдущий минимум был сформирован 18 март на уровне $20,05 за баррель. Вирусная инфекция парализовала крупнейшие экономики мира, поэтому рынок представляет собой резко сократившийся спрос при неконтролируемом увеличении предложения.
Североморский сорт Brent достиг сегодня минимальной отметки на уровне $23,06 за баррель. Формально это минимум с апреля 2003 года, когда котировки опускались до $23,05 за баррель. Но если б котировки ушли на 2 цента ниже — это было бы минимум с ноября 2002 г."