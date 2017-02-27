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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 48604861486248634864>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 399
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
15%
60
27.01-27.5
11%
44
27.51-28.0
12%
48
выше 28
48%
191
Всього голосів : 399
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 10:55

  ЧИА написав:
  flyman написав:
  kwon написав:Тревожные звоночки поступают для любителей евро...
https://strana.ua/articles/257630-koron ... demii.html

тривожні звіночки поступають РФії,
жижа 20.29 -5.67%


Откуда цифры?
Вроле легкая -7.5%, брент -9.5%

Ну и да, курс рубля 90 - не за горами


https://stooq.pl/q/?s=cl.f&c=5d&t=l&a=lg&b=0
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Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 11:12

  kwon написав:Тревожные звоночки поступают для любителей евро...
https://strana.ua/articles/257630-koron ... demii.html

Нагнетают. В Италии эпидемия возможно уже идет на спад. А для штатов (=доллара) похоже все только начинается.
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 11:17

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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 11:20

А евро 1.073 и вниз.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 11:26

  rollo написав:А евро 1.073 и вниз.

Вы единицу после запятой пропустили
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 11:27

  rollo написав:А евро 1.073 и вниз.

де ?
ricardo
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 11:29

29 березня Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроект №3279 "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік".

Згідно з проектом, дефіцит держкошторису пропонується збільшити на 202 млрд грн - до 298,4 млрд грн (з 96,3 млрд грн), доходи - скоротити на 123 млрд грн до 972,6 млрд грн (з 1095,6 млрд грн), видатки - збільшити на 79,2 млрд грн до 1263,2 млрд грн (з 1184 млрд грн). Граничний рівень держборгу збільшується на 341,7 млрд грн до 2386,8 млрд грн (з 2045,1 млрд грн).

Крім того, законопроектом пропонується зупинити на 2020 рік окремі норми Бюджетного кодексу щодо дотримання граничного обсягу річного дефіциту держбюджету, щодо визначення граничного обсягу надання державних гарантій, щодо визначення граничного обсягу гарантованого державою боргу.

У проект пропонується збільшити загальний обсяг запозичень на 277,5 млрд грн - до 642,7 млрд грн (з 365,2 млрд грн). При цьому план внутрішніх запозичень зростає на 146,5 млрд грн - до 377,6 млрд грн (з 231,1 млрд грн), а план зовнішніх запозичень - на 131 млрд грн до 265 млрд грн (з 134 млрд грн).

Обсяг запланованих погашень боргу (без врахування відсотків, - ред.) збільшується на 63,9 млрд грн до 346 млрд грн (з 282,1 млрд грн), у т.ч. по внутрішнім зобов`язанням - на 54,4 млрд грн до 216,3 млрд грн (зі 161,9 млрд грн), по зовнішнім - на 9,4 млрд грн до 129,7 млрд грн (зі 120,3 млрд грн).

Обсяг очікуваних надходжень від приватизації зменшується на 11,5 млрд грн - до 0,5 млрд грн (з 12 млрд грн).
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 11:30

EUR

  rollo написав:А евро 1.073 и вниз.

Где Вы это увидели? ) 1.1077
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 11:30

  asti написав:
  freeze написав:
asti написав:А народ и не должен переживать и, возможно, даже знать. Народ должен быть уверен что народные избранники в любой ситуации будут отстаивать его, народа, интересы.
Судя по опросам большая часть населения против закона о продаже земли в том виде, в котором его проталкивает те, кто по вашему отстаивает интересы народа. Да и по тем же опросам эта Рада уже не отстаивает ничьи интересы, кроме своих, так что эти уже сдулись, несите следующих.
Почему проталкивает?! Неужели вам и всем остальным не понятно, что мораторий на продажу земли это нарушение конституционных прав гражданина распоряжаться своим имуществом, который существует для того, чтобы аграрные бароны продолжали зарабатывать сверхприбыли арендуя ЗА КОПЕЙКИ! лучшие земли в Европе, а может и в мире. Людям уже 20 лет вбивают в голову, что земля 'це святе' и прочую лабуду под шум счётной машинки перегоняющей зелёный кэш!

Нда,народ вроде их содержит,но они ощущают, что платит не народ,а беня или ему подобные.Народ плохо объясняет,не доходчиво.Таки плохо,когда ты платишь,а тебя на....вают.Ну скоро сказочке конец,поскольку такое г...неэффективное с точки зрения интересов большинства и развития социума государство может сущ...паразитировать только в более-менее комфортных условиях,когда можно сидеть на НДС,иметь природную ренту,не возвращать кредиты, содержать депутан и тому подобные шалости.А щас тихе життя и аналтабу закончилось.Щас как раз этот самый анал и начинается.
А землю продавать надо,это нормально иметь рынок земли,только вот время это вводить сейчас ну очень удачное.
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 11:33

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Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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