Додано: Пон 30 бер, 2020 11:38

Weltbuerger написав: kwon написав: Тревожные звоночки поступают для любителей евро...

https://strana.ua/articles/257630-koron ... demii.html Тревожные звоночки поступают для любителей евро...

Нагнетают. В Италии эпидемия возможно уже идет на спад. А для штатов (=доллара) похоже все только начинается. Нагнетают. В Италии эпидемия возможно уже идет на спад. А для штатов (=доллара) похоже все только начинается.

Не совсем так - по штатам не всё так критично тоже.Мой утренний анализ статистики.Приведу только выводы и мой прогноз.Все основные показатели говорят, что динамика расширения пандемии снижается, и снижается в большинстве стран мира. Похоже карантинные меры явно дают эффект. То есть очевидно, что с нынешним комплексом мер так называемый взрывной эффект роста отменяется, как максимум - ползучий рост с некоторым постепенным затуханием, которое будет зависеть от строгости карантина.Неважная новость, что восточная Европа с Украиной сегодня выглядят самым неблагополучным местом на карте. Но и здесь ситуация достаточно понятна - примерно к 15 апреля пик проблем, пик смертей и заболевших, тяжелые ролики в ютубе, где-то к концу карантина 23 апреля всем станет понятно, что ситуация однозначно предсказуемая.Итого - к концу апреля все страны мира столкнуться с дилемой - что делать дальше с карантинными мерами ? Первый вариант - еще 2-3 недели держать строгий карантин, что несомненно приведет к полному контролю над ситуацией у них, хотя и не к полной победе.Второй вариант - ослабить гайки карантина, это приведет к отдалению полного контроля над вирусом на пару месяцев, но принесёт бонусы в страдающие мировые экономики.Более подробные цифры кому интересно в профильной ветке.