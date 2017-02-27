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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4861486248634864>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 399
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
15%
60
27.01-27.5
11%
44
27.51-28.0
12%
48
выше 28
48%
191
Всього голосів : 399
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 11:34

  olgerd написав:Гончаренко ТК после согласительного совета
После всего. Закона по ПриватБанку завтра на внеочередной сессии не будет
И закона о рынке земли тоже не будет.
Будут законы по борьбе с коронавирусом, изменения в бюджет и кадровые вопросы
Учитывая сегодняшнее обращение Зе про два пути, можно констатировать, что его собственная фракция вытерла об него ноги

Да всех их в утиль.В такое время нужны личности масштабные,Ататюрк,Де Голль,Рузвельт....у нас таких наверху нема.Цирк один.Скопируйте польский закон и примите,нет,так нельзя,слишком просто.
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 11:35

телефон
28.23-28.27/28.35-28.37
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 11:35

  Weltbuerger написав:
  rollo написав:А евро 1.073 и вниз.

Вы единицу после запятой пропустили

точно :|
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 11:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Чернівці 28.2-28.4
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 11:38

  Weltbuerger написав:
  kwon написав:Тревожные звоночки поступают для любителей евро...
https://strana.ua/articles/257630-koron ... demii.html

Нагнетают. В Италии эпидемия возможно уже идет на спад. А для штатов (=доллара) похоже все только начинается.


Не совсем так - по штатам не всё так критично тоже.

Мой утренний анализ статистики.

Приведу только выводы и мой прогноз.

Все основные показатели говорят, что динамика расширения пандемии снижается, и снижается в большинстве стран мира. Похоже карантинные меры явно дают эффект. То есть очевидно, что с нынешним комплексом мер так называемый взрывной эффект роста отменяется, как максимум - ползучий рост с некоторым постепенным затуханием, которое будет зависеть от строгости карантина.
Неважная новость, что восточная Европа с Украиной сегодня выглядят самым неблагополучным местом на карте. Но и здесь ситуация достаточно понятна - примерно к 15 апреля пик проблем, пик смертей и заболевших, тяжелые ролики в ютубе, где-то к концу карантина 23 апреля всем станет понятно, что ситуация однозначно предсказуемая.

Итого - к концу апреля все страны мира столкнуться с дилемой - что делать дальше с карантинными мерами ? Первый вариант - еще 2-3 недели держать строгий карантин, что несомненно приведет к полному контролю над ситуацией у них, хотя и не к полной победе.
Второй вариант - ослабить гайки карантина, это приведет к отдалению полного контроля над вирусом на пару месяцев, но принесёт бонусы в страдающие мировые экономики.

Более подробные цифры кому интересно в профильной ветке.

viewtopic.php?p=4921617#p4921617
Востаннє редагувалось freeze в Пон 30 бер, 2020 11:41, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 11:39

  Shram написав:
  Replay написав:Ладно, напишу страшную Правду!
Нельзя разрешать продажу земли!
Категорично заявляю!

Причина?
Массовая экономическая безграмотность населения, коррупция и время неподходящее, начало Депрессии 21-го века.

Что сделает, к примеру дед, продав свой пай, пусть за 5 тыщ баксов?
Откроет на вырученные доллары сапожную мастерскую? Может акции Тесла подешовке купит?
Нет!
Он их тупо прожрёт, купит внуку б.у. машину, себе телевизор и ящик бухла!


Ну по такой логике населению и на право распоряжаться частным жильем нужно мораторий наложить.
Ведь - "Что сделает, к примеру дед, продав свою квартиру...." и далее по тексту.

Почему у некоторых в голове такой мусор?

Они ж как дети малые,неразумные,по идее получается нужно предусмотреть механизм от "проедания"?И прочих ошибок?Уж больно круто.
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 11:45

  freeze написав:
olgerd написав:Учитывая сегодняшнее обращение Зе про два пути, можно констатировать, что его собственная фракция вытерла об него ноги


Все достаточно естественно, на волне успеха набрать в свою фракцию адскую смесь порохоботов-перебежчиков, соросят, бедных поваров и фотографов, юмористов из квартала мог только HR-менеджер минусового уровня, пусть теперь Зеленский и расхлебывает свою глупость.
Только сумасшедший мог набрать в свою команду на парламентских выборах тех, кто критиковал его на президентских выборах. Возможно разновидность садомазохизма.

И как раз,чтобы контрастнее проявить всю эту управленческую прелесть новой общности великих и талантливых людей,пришли криза и пандемия.Думали ж що все будет хорошо,а тут форс-мажор.Неплохая прививка от клоунов,не надо их выбирать.Воров тоже не надо,глобальный вопрос кто лучше.Потому-что сейчас выбор только ими и ограничен.Пожалуй,воры более опытны и жизнеспособны.
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 11:47

  goldfinger написав:Пожалуй,воры более опытны и жизнеспособны.


Ага - і як каже Будівельник - втрати від них - якихось нещасних 5-10 % ...
Можна майже знехтувати ...
Якийсь дебілізм виходить ...
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 11:53

  Вкладчик1234 написав:На россии доллар перепрыгнул через 80 (видимо на фоне карантина в мск)
У нас скорее всего будет тоже подскок (как обычно вслед за рублём, плюс "раскачка лодки" по земле и привату)

Нефть.
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 11:55

  Puente написав:
  goldfinger написав:Пожалуй,воры более опытны и жизнеспособны.


Ага - і як каже Будівельник - втрати від них - якихось нещасних 5-10 % ...
Можна майже знехтувати ...
Якийсь дебілізм виходить ...

Тоже плохо,согласен.Другие есть?Я вообще за варягов,учиться надо у умных,успешных и богатых.Болезненный процесс предстоит для выживания.
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