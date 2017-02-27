Додано: Пон 30 бер, 2020 11:57

Ось цікаво, всі центрбанки друкують валюти, а НБУ якось в цьому плані на морозі, чи це ми самі розумні, чи всі інші дурні?

Мы не управляем экономикой Украины, т.к. являемся колонией.Печатать и раздавать деньги, снижать налоги и пр., может та страна, которая оринтирована на своих граждан, например вот США с их ФРС и даже Трампом.А нам, как скажут, так и будет.Скажут установить курс 1:25-ти, установим. Скажут продать землю, продадим.Скажут - поднять коммуналку в три раза, какие проблемы - поднимем!Попросят всех прыгать на одной ноге и гавкать, будем прыгать и гавкать.Потому, что если мы не выполним требования, нас просто не станет.Так что я, например, не верю в дефолт и там сильный обвал гривни.Законы о земле и Привате - примут, никуда они не денутся.Кстати, Приват.Почему МВФ так сильно не хочет отдавать Приват?Может, "чьи-то" интересы в Привате "вложены"?Интересно, чьи? Фонд Сороса?Может... Приват хотят использовать при продаже земли для определённых операций?Не вникал, просто мысли.Иногда складывается впечатление, что Зе поставили с определёнными целями, вот с подобными описанным а он, просто исполняет "роль на сцене"!