Ось цікаво, всі центрбанки друкують валюти, а НБУ якось в цьому плані на морозі, чи це ми самі розумні, чи всі інші дурні?
Мы не управляем экономикой Украины, т.к. являемся колонией. Печатать и раздавать деньги, снижать налоги и пр., может та страна, которая оринтирована на своих граждан, например вот США с их ФРС и даже Трампом. А нам, как скажут, так и будет. Скажут установить курс 1:25-ти, установим. Скажут продать землю, продадим. Скажут - поднять коммуналку в три раза, какие проблемы - поднимем! Попросят всех прыгать на одной ноге и гавкать, будем прыгать и гавкать. Потому, что если мы не выполним требования, нас просто не станет.
Так что я, например, не верю в дефолт и там сильный обвал гривни. Законы о земле и Привате - примут, никуда они не денутся.
Кстати, Приват. Почему МВФ так сильно не хочет отдавать Приват? Может, "чьи-то" интересы в Привате "вложены"? Интересно, чьи? Фонд Сороса? Может... Приват хотят использовать при продаже земли для определённых операций? Не вникал, просто мысли.
Иногда складывается впечатление, что Зе поставили с определёнными целями, вот с подобными описанным а он, просто исполняет "роль на сцене"!
Ось цікаво, всі центрбанки друкують валюти, а НБУ якось в цьому плані на морозі, чи це ми самі розумні, чи всі інші дурні?
Мы не управляем экономикой Украины, т.к. являемся колонией. Печатать и раздавать деньги, снижать налоги и пр., может та страна, которая оринтирована на своих граждан, например вот США с их ФРС и даже Трампом. А нам, как скажут, так и будет. Скажут установить курс 1:25-ти, установим. Скажут продать землю, продадим. Скажут - поднять коммуналку в три раза, какие проблемы - поднимем! Попросят всех прыгать на одной ноге и гавкать, будем прыгать и гавкать. Потому, что если мы не выполним требования, нас просто не станет.
Так что я, например, не верю в дефолт и там сильный обвал гривни. Законы о земле и Привате - примут, никуда они не денутся.
Кстати, Приват. Почему МВФ так сильно не хочет отдавать Приват? Может, "чьи-то" интересы в Привате "вложены"? Интересно, чьи? Фонд Сороса? Может... Приват хотят использовать при продаже земли для определённых операций? Не вникал, просто мысли.
Иногда складывается впечатление, что Зе поставили с определёнными целями, вот с подобными описанным а он, просто исполняет "роль на сцене"!
Зловещие планы закулисы?В таких делах на местах,в поле,нет защиты от дурака,нет гарантии от эксцесса исполнителя и не все можно решить деньгами и влиянием.
По евро и фунту, мнение. На европейской сессии, заливают евро и фунт, американцы, заливают доллар. Естественно, не каждый день это может быть, но в те дни, когда такое будет, будем видеть усиление доллара на Европе и снижение на Америке. Нефть, несмотря на проблемы, будет расти, притом уже в ближайшее время. Просто потому, что нефть выгоднее, чем бумага а бумаги, вливается ну очень много.
Учитывая экономические проблемы, скорее всего, в США - карантин долго не будет продолжаться. Там многие живут "от зарплаты до зарплаты", в кредитах и пр., поэтому простой для них, смертельно опасен, больше - чем короновирус. Так что, на фоне заливки доллара и дешевой нефти, США попрут вверх. Бумаги некоторых компаний, ну очень интересны для покупок.
Replay написав:Почему МВФ так сильно не хочет отдавать Приват?
Коломойський продовжить видавати Приватом кредити своїм фіктивним фірмам і на цей раз таки положить банк, а разом і з ним українську економіку, бо Приват банк №1, і Україна не зможе розрахуватись по боргам з тим самим МВФ. А у вас часом не виникає протилежного запитання, чому ми взагалі маємо віддавати наш головний банк олігарху, який одного разу вже ледь його не збанкротив?