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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4861486248634864

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 399
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
15%
60
27.01-27.5
11%
44
27.51-28.0
12%
48
выше 28
48%
191
Всього голосів : 399
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 11:57

Stanislav_S
Ось цікаво, всі центрбанки друкують валюти, а НБУ якось в цьому плані на морозі, чи це ми самі розумні, чи всі інші дурні?


Мы не управляем экономикой Украины, т.к. являемся колонией.
Печатать и раздавать деньги, снижать налоги и пр., может та страна, которая оринтирована на своих граждан, например вот США с их ФРС и даже Трампом.
А нам, как скажут, так и будет.
Скажут установить курс 1:25-ти, установим. Скажут продать землю, продадим.
Скажут - поднять коммуналку в три раза, какие проблемы - поднимем!
Попросят всех прыгать на одной ноге и гавкать, будем прыгать и гавкать.
Потому, что если мы не выполним требования, нас просто не станет. :D

Так что я, например, не верю в дефолт и там сильный обвал гривни.
Законы о земле и Привате - примут, никуда они не денутся.

Кстати, Приват.
Почему МВФ так сильно не хочет отдавать Приват?
Может, "чьи-то" интересы в Привате "вложены"?
Интересно, чьи? Фонд Сороса? :)
Может... Приват хотят использовать при продаже земли для определённых операций?
Не вникал, просто мысли.

Иногда складывается впечатление, что Зе поставили с определёнными целями, вот с подобными описанным а он, просто исполняет "роль на сцене"! :D
Replay
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 12:02

Re: Покупать VS подождать. $

Появилась гривна , шо посоветуют специалисты - финансисты ?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 12:03

  Replay написав:Stanislav_S
Ось цікаво, всі центрбанки друкують валюти, а НБУ якось в цьому плані на морозі, чи це ми самі розумні, чи всі інші дурні?


Мы не управляем экономикой Украины, т.к. являемся колонией.
Печатать и раздавать деньги, снижать налоги и пр., может та страна, которая оринтирована на своих граждан, например вот США с их ФРС и даже Трампом.
А нам, как скажут, так и будет.
Скажут установить курс 1:25-ти, установим. Скажут продать землю, продадим.
Скажут - поднять коммуналку в три раза, какие проблемы - поднимем!
Попросят всех прыгать на одной ноге и гавкать, будем прыгать и гавкать.
Потому, что если мы не выполним требования, нас просто не станет. :D

Так что я, например, не верю в дефолт и там сильный обвал гривни.
Законы о земле и Привате - примут, никуда они не денутся.

Кстати, Приват.
Почему МВФ так сильно не хочет отдавать Приват?
Может, "чьи-то" интересы в Привате "вложены"?
Интересно, чьи? Фонд Сороса? :)
Может... Приват хотят использовать при продаже земли для определённых операций?
Не вникал, просто мысли.

Иногда складывается впечатление, что Зе поставили с определёнными целями, вот с подобными описанным а он, просто исполняет "роль на сцене"! :D

Зловещие планы закулисы?В таких делах на местах,в поле,нет защиты от дурака,нет гарантии от эксцесса исполнителя и не все можно решить деньгами и влиянием.
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 12:03

  Vadim V написав:Появилась гривна , шо посоветуют специалисты - финансисты ?

Патроны -тушёнка
сірий
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 12:04

По евро и фунту, мнение.
На европейской сессии, заливают евро и фунт, американцы, заливают доллар.
Естественно, не каждый день это может быть, но в те дни, когда такое будет, будем видеть усиление доллара на Европе и снижение на Америке.
Нефть, несмотря на проблемы, будет расти, притом уже в ближайшее время.
Просто потому, что нефть выгоднее, чем бумага а бумаги, вливается ну очень много.

Учитывая экономические проблемы, скорее всего, в США - карантин долго не будет продолжаться. Там многие живут "от зарплаты до зарплаты", в кредитах и пр., поэтому простой для них, смертельно опасен, больше - чем короновирус.
Так что, на фоне заливки доллара и дешевой нефти, США попрут вверх.
Бумаги некоторых компаний, ну очень интересны для покупок. :?
Replay
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 12:05

  сірий написав:
  Vadim V написав:Появилась гривна , шо посоветуют специалисты - финансисты ?

Патроны -тушёнка

Такое уже в закромах.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 12:07

  Replay написав:Почему МВФ так сильно не хочет отдавать Приват?


Коломойський продовжить видавати Приватом кредити своїм фіктивним фірмам і на цей раз таки положить банк, а разом і з ним українську економіку, бо Приват банк №1, і Україна не зможе розрахуватись по боргам з тим самим МВФ. А у вас часом не виникає протилежного запитання, чому ми взагалі маємо віддавати наш головний банк олігарху, який одного разу вже ледь його не збанкротив?
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 12:10

  Vadim V написав:Появилась гривна , шо посоветуют специалисты - финансисты ?

Если у Вас есть гривна, придержите ее на срок до голосования в ВР.
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