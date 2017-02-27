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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4864486548664867>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 399
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
15%
60
27.01-27.5
11%
44
27.51-28.0
12%
48
выше 28
48%
191
Всього голосів : 399
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 12:57

  Replay написав:Устройте Публичный Процесс! Посадите истца и ответчика, пригласите СМИ! Покажите, что требования Коломойского - неправомерны! Предъявите Доказательства и накажите виновного!

Уже есть. Суд штата Делавэр, США. Почитайте на досуге. Вкратце:
Истец – гос. Банк Приватбанк, ответчик – Коломойский, Боголюбов и иже с ними. Там несколько фамилий.
Вина Ко сотоварищи практически доказана. НО… В случае решения каким-нибудь продажным судьей – вернуть КБ ПБ прежним собственникам, коломойский ПБ просто отзовет позов в суде штата Делавер. Значит, нужно придумать такую бумагу, чтобы никакой Швондер не смог вернуть все взад. Вот тут на сцену и выходит МВФ, где США играют первую скрипку. Если принять антибеневый закон, суд в США прищемит Беню и Ко по-полной, а ФБР загоняет их по всему миру. Вот почему СН по квоте Бени (возможно, еще фракция ЮВТ) бьются насмерть против этого закона.
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 12:59

  Первый написав:А що відбувається на міняйлі? Різко пропозиція збільшилася на продам. Це на яких новинах?

Возможно уже собрали кворум и слили инфу нужным людям...
Kravec_5
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 13:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Replay написав:5.5 млрд. баксов, это не тыща и найти их, как бы - всегда можно, если Правильно Искать!


Вы сами ответили на все вопросы.
- Захотеть Правильно вывести - и выведешь!
- Захотеть Правильно найти - и найдешь!

Главное - ЗАХОТЕТЬ! )
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 13:02

  Replay написав:Ну, я, не сторонник Бени, однако есть Закон!
Руководствоваться слухами - это не по Закону!
Ищите, докажите, Накажите!


Какой еще такой Закон?
Которые они в течении 30 лет писали под себя что бы было как дышло?
Этого не понимает только дурак или враг специально замыливает.
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 13:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Kravec_5 написав:
  Первый написав:А що відбувається на міняйлі? Різко пропозиція збільшилася на продам. Це на яких новинах?

Возможно уже собрали кворум и слили инфу нужным людям...
Альфа знизив продаж на 10 коп до 28,35
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 13:04

  Первый написав:А що відбувається на міняйлі? Різко пропозиція збільшилася на продам. Це на яких новинах?

Там какой-то бот выставил 120к на продажу по 25, просто смотрите заявки на продажу, там все становится ясно.
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 13:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Рада отказалась рассматривать законы для МВФ по требованию Зеленского
https://biz.censor.net.ua/news/3185360/rada_otkazalas_rassmatrivat_zakony_dlya_mvf_po_trebovaniyu_zelenskogo
Так а в чем позитив?
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 13:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Здравствуйте .

Долго читал сообщения за сегодня .
Впечатление 777(число удачи ).

Но мне показалось , что такой же номер имел Благословенный Портвейн(три топора) со сложным и загадочным действием.

Что же будет после 14 часов..???
холява
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 13:21

  varlo написав:Рада отказалась рассматривать законы для МВФ по требованию Зеленского
https://biz.censor.net.ua/news/3185360/rada_otkazalas_rassmatrivat_zakony_dlya_mvf_po_trebovaniyu_zelenskogo
Так а в чем позитив?


Позитив в том, что курс доллара пойдет за 30, заработает экономика и встанут с колен БЕДНЫЕ и НЕСЧАСТНЫЕ экспортеры! ;-)
И бюджет наполнится!
При 24 всё же сломалось, как вещали ....
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Південне передмістя Києва 28.10/28.60
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