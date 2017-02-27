Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 бер, 2020 12:57
Replay написав:
Устройте Публичный Процесс! Посадите истца и ответчика, пригласите СМИ! Покажите, что требования Коломойского - неправомерны! Предъявите Доказательства и накажите виновного!
Уже есть. Суд штата Делавэр, США. Почитайте на досуге. Вкратце:
Истец – гос. Банк Приватбанк, ответчик – Коломойский, Боголюбов и иже с ними. Там несколько фамилий.
Вина Ко сотоварищи практически доказана. НО… В случае решения каким-нибудь продажным судьей – вернуть КБ ПБ прежним собственникам, коломойский ПБ просто отзовет позов в суде штата Делавер. Значит, нужно придумать такую бумагу, чтобы никакой Швондер не смог вернуть все взад. Вот тут на сцену и выходит МВФ, где США играют первую скрипку. Если принять антибеневый закон, суд в США прищемит Беню и Ко по-полной, а ФБР загоняет их по всему миру. Вот почему СН по квоте Бени (возможно, еще фракция ЮВТ) бьются насмерть против этого закона.
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Додано: Пон 30 бер, 2020 12:59
Первый написав:
А що відбувається на міняйлі? Різко пропозиція збільшилася на продам. Це на яких новинах?
Возможно уже собрали кворум и слили инфу нужным людям...
Kravec_5
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Додано: Пон 30 бер, 2020 13:01
Replay написав:
5.5 млрд. баксов, это не тыща и найти их, как бы - всегда можно, если Правильно Искать!
Вы сами ответили на все вопросы.
- Захотеть Правильно вывести - и выведешь!
- Захотеть Правильно найти - и найдешь!
Главное - ЗАХОТЕТЬ! )
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Додано: Пон 30 бер, 2020 13:02
Replay написав:
Ну, я, не сторонник Бени, однако есть Закон!
Руководствоваться слухами - это не по Закону!
Ищите, докажите, Накажите!
Какой еще такой Закон?
Которые они в течении 30 лет писали под себя что бы было как дышло?
Этого не понимает только дурак или враг специально замыливает.
mephala
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Додано: Пон 30 бер, 2020 13:04
Kravec_5 написав: Первый написав:
А що відбувається на міняйлі? Різко пропозиція збільшилася на продам. Це на яких новинах?
Возможно уже собрали кворум и слили инфу нужным людям...
Альфа знизив продаж на 10 коп до 28,35
Всім процвітання!
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Додано: Пон 30 бер, 2020 13:04
Первый написав:
А що відбувається на міняйлі? Різко пропозиція збільшилася на продам. Це на яких новинах?
Там какой-то бот выставил 120к на продажу по 25, просто смотрите заявки на продажу, там все становится ясно.
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Додано: Пон 30 бер, 2020 13:16
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Додано: Пон 30 бер, 2020 13:18
Здравствуйте .
Долго читал сообщения за сегодня . Впечатление 777(число удачи ). Но мне показалось , что такой же номер имел Благословенный Портвейн(три топора) со сложным и загадочным действием. Что же будет после 14 часов..???
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Додано: Пон 30 бер, 2020 13:21
Позитив в том, что курс доллара пойдет за 30, заработает экономика и встанут с колен БЕДНЫЕ и НЕСЧАСТНЫЕ экспортеры!
И бюджет наполнится!
При 24 всё же сломалось, как вещали ....
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