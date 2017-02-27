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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4864486548664867

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 399
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
15%
60
27.01-27.5
11%
44
27.51-28.0
12%
48
выше 28
48%
191
Всього голосів : 399
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 13:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 13:29

Пишут про причины неожиданной быстрой отставки недавно назначенного министра финансов Уманского.
Уманский взял на себя всю работу по переписыванию бюджета и, считая премьера человеком некомпетентным, посоветовал ему не сильно вылазить в процесс, чтоб не мешать специалистам работать.
В ответ Премьер пожаловался Зеленскому, который принял его сторону. После чего Уманский заявил - тогда делайте, что считаете нужным, но без меня.
Новая кандидатура Марченко без гонора и более покладистая.
Всё как обычно, даже ничему не удивляюсь.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 13:36

Україна тимчасово відкладає велику приватизацію

Україна тимчасово тимчасово відмовиться від виставлення на конкурси об'єктів великої приватизації до стабілізації ситуації на світових ринках.

Про це написав глава Фонду держмайна Дмитро Сенниченко на своїй сторінці в Facebook.

"В умовах світової економічної турбулентності, викликаної епідемією COVID-19, поки приймаємо рішення утриматися від виставлення на приватизаційні аукціони об'єкти великої приватизації і державні підприємства до стабілізації ситуації на фінансових ринках", - написав Сенниченко.

У той же час, за словами голови Фонду Держмайна, політичний курс на приватизацію і залучення інвестицій в економіку України залишаються незмінними: не стратегічні об'єкти і надлишкове майно повинні бути передані на чесних і конкурентних аукціонах компетентним інвесторам.

"Проводяться аудити і розробка маркетингових матеріалів для швидкого виставлення на аукціони об'єктів відразу після подолання кризи", - зазначив голова ФДМ.

Він також повідомив, що мала приватизація буде продовжена.

"Під час недовіри до світових валют і волатильності на фінансових ринках приватизація невеликих об'єктів нерухомості - це можливість для простих українців зберегти заощадження і одночасно зробити інвестицію в свою країну", - написав Сенниченко.

Зазначимо, що "пауза" у великій приватизації буде передбачена відповідними нормами законодавства.
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