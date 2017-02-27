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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4865486648674868>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 400
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
15%
60
27.01-27.5
11%
44
27.51-28.0
12%
48
выше 28
48%
192
Всього голосів : 400
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 13:29

Пишут про причины неожиданной быстрой отставки недавно назначенного министра финансов Уманского.
Уманский взял на себя всю работу по переписыванию бюджета и, считая премьера человеком некомпетентным, посоветовал ему не сильно вылазить в процесс, чтоб не мешать специалистам работать.
В ответ Премьер пожаловался Зеленскому, который принял его сторону. После чего Уманский заявил - тогда делайте, что считаете нужным, но без меня.
Новая кандидатура Марченко без гонора и более покладистая.
Всё как обычно, даже ничему не удивляюсь.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 13:36

Україна тимчасово відкладає велику приватизацію

Україна тимчасово тимчасово відмовиться від виставлення на конкурси об'єктів великої приватизації до стабілізації ситуації на світових ринках.

Про це написав глава Фонду держмайна Дмитро Сенниченко на своїй сторінці в Facebook.

"В умовах світової економічної турбулентності, викликаної епідемією COVID-19, поки приймаємо рішення утриматися від виставлення на приватизаційні аукціони об'єкти великої приватизації і державні підприємства до стабілізації ситуації на фінансових ринках", - написав Сенниченко.

У той же час, за словами голови Фонду Держмайна, політичний курс на приватизацію і залучення інвестицій в економіку України залишаються незмінними: не стратегічні об'єкти і надлишкове майно повинні бути передані на чесних і конкурентних аукціонах компетентним інвесторам.

"Проводяться аудити і розробка маркетингових матеріалів для швидкого виставлення на аукціони об'єктів відразу після подолання кризи", - зазначив голова ФДМ.

Він також повідомив, що мала приватизація буде продовжена.

"Під час недовіри до світових валют і волатильності на фінансових ринках приватизація невеликих об'єктів нерухомості - це можливість для простих українців зберегти заощадження і одночасно зробити інвестицію в свою країну", - написав Сенниченко.

Зазначимо, що "пауза" у великій приватизації буде передбачена відповідними нормами законодавства.
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 13:46

Пандемия коронавируса и обусловленный ею карантин повлияют на многие процессы в жизни общества и будут иметь как негативные, так и позитивные последствия. Могут пошатнуться мировые позиции доллара, а в западных странах под угрозой оказалась демократия. Зато большинство государственных и коммуникативных процессов перейдет в онлайн, а это повлияет на удобство и гибкость людей в повседневной жизни.

Так считает Скотт Карпентер, управляющий директор Jigsaw (технологический инкубатор компании Google)
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 13:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Vadim V написав:А во сколько голосуют?
п.с. и сидеть под дверьми обменки , так как в случае провала не успею добежать

Ви вже під обмінкою?
- з клітчатою сумкою, чи з кульком АТБ? :mrgreen:
- зараз почнеться засідання - Ви, ж на смартфоні включили он-лайн? :mrgreen:
- маску/рукавички наділи? :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 14:05

  kwon написав: Зато большинство государственных и коммуникативных процессов перейдет в онлайн, а это повлияет на удобство и гибкость людей в повседневной жизни.

электронный концлагерь на пороге.
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 14:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

На наличке подросли, 28,25-28,45. Снова отрываемся от межбанка
"Кінець епохи бідності" - сказав Ананас
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 14:13

Пишуть що комітет підтримав антиКоломойський закон. Кворум зібрався на комітеті.

вкрав з твіттера
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 14:15

  freeze написав:А разве 10 миллиардов заявленных Зеленским долларов - это в этом году ? Вроде это траншами в течении нескольких лет.

Как договорятся (если договорятся). 10 млрд дол. было бы идельно, дадут половину в этом году, значит еще 5 надо будет искать у кого-то еще на внешних рынках.
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 14:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять так называемый "антиколомойский" законопроект, сообщил нардеп фракции Слуга народа Виталий Безгин.
Об этом Безгин написал в Facebook, сообщает БизнесЦензор.

"Со второй попытки налоговый комитет собрался на рассмотрение законопроекта о национализированных банках. Кворум есть", – сообщил Безгин.

В свою очередь заместитель главы Комитета Ярослав Железняк уточнил, что законопроект одобрен в редакции Кабинета министров.

"Закон о банках поддержан Комитетом! Он будет поддержан согласно Регламенту (ст.110, п.2) как 2571-р, но в той редакции, которую предложило правительство!", – написал Железняк в Facebook.

В начале недели президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором МВФ Кристалиной Георгиевой, в ходе которого обсудил увеличение помощи для Украины. По данным СМИ, речь идет об увеличении пакета помощи МВФ с $5,5 млрд до $9,5 млрд.

В пятницу Георгиева заявила, что Украина может рассчитывать на увеличение объема кредитования при условии принятия земельной реформы и так называемого "антиколомойского" законопроекта в банковской сфере.

Кабмин уже внес в Раду соответствующий проект закона №3260, которым среди прочего устанавливается запрет отмены национализации "Приватбанка". В свою очередь близкие к олигарху Игорю Коломойскому депутаты внесли ряд альтернативных проектов.Источник: https://biz.censor.net.ua/n3185390

https://biz.censor.net.ua/news/3185390/komitet_rady_podderjal_antikolomoyiskiyi_zakonoproekt_obnovleno
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http://www.savedelta.org.ua/
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 14:22

не даст бабок мвф, даст европа.
кому нужны проблемы с 35млн. населением в центре европы.
все они прекрасно понимают, что потом может быть.
у них кстати в европе у самих начнутся проблемы после карантина. но, там договорятся, а что делать с нами??? поэтому дадут монет, что бы пока не буянили. :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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