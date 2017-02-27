Додано: Пон 30 бер, 2020 13:29

Пишут про причины неожиданной быстрой отставки недавно назначенного министра финансов Уманского.

Уманский взял на себя всю работу по переписыванию бюджета и, считая премьера человеком некомпетентным, посоветовал ему не сильно вылазить в процесс, чтоб не мешать специалистам работать.

В ответ Премьер пожаловался Зеленскому, который принял его сторону. После чего Уманский заявил - тогда делайте, что считаете нужным, но без меня.

Новая кандидатура Марченко без гонора и более покладистая.

Всё как обычно, даже ничему не удивляюсь.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.