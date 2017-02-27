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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 бер, 2020 14:32
Игорь Алексеевич написав:
не даст бабок мвф, даст европа.
кому нужны проблемы с 35млн. населением в центре европы.
все они прекрасно понимают, что потом может быть.
у них кстати в европе у самих начнутся проблемы после карантина. но, там договорятся, а что делать с нами??? поэтому дадут монет, что бы пока не буянили.
Да? А мне кажется они с удовольствие ассимилируют пару миллионом молодых, работоспособных эмигрантов славянского происхождения, плотней закроют границы и будут наблюдать.
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Додано: Пон 30 бер, 2020 14:42
Nazarkino написав:
Пишуть що комітет підтримав антиКоломойський закон. Кворум зібрався на комітеті.
вкрав з твіттера
В раде нет голосов. Вряд ли проголосуют, по крайней мере сегодня. Рынок будет ждать
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Додано: Пон 30 бер, 2020 14:43
Игорь Алексеевич написав:
не даст бабок мвф, даст европа.
кому нужны проблемы с 35млн. населением в центре европы.
все они прекрасно понимают, что потом может быть.
у них кстати в европе у самих начнутся проблемы после карантина. но, там договорятся, а что делать с нами??? поэтому дадут монет, что бы пока не буянили.
Не факт,вполне возможно что короновирус станет для ЕС тем же,чем стал в свое время Чернобыль для СССР,при закрытых границах немцам с французами и прочими голландцами станет все равно какие проблемы будут у жителей государств восточной Европы, а тем более Украины...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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Додано: Пон 30 бер, 2020 14:59
Weltbuerger написав:
В раде нет голосов. Вряд ли проголосуют, по крайней мере сегодня. Рынок будет ждать
Голоси є,а ось по коли проголосують то вже питання,навряд чи сьогодні завтра, так що час армагедончиків продовжується))).*Відправлено з Чату
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Додано: Пон 30 бер, 2020 15:04
кто-то пробывал в банках купить валюту, какие продают?
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Додано: Пон 30 бер, 2020 15:04
VALONI написав: zzzzzz написав:
29 березня Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроект №3279 "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік".
Згідно з проектом, дефіцит держкошторису пропонується збільшити на 202 млрд грн - до 298,4 млрд грн (з 96,3 млрд грн), доходи - скоротити на 123 млрд грн до 972,6 млрд грн (з 1095,6 млрд грн), видатки - збільшити на 79,2 млрд грн до 1263,2 млрд грн (з 1184 млрд грн). Граничний рівень держборгу збільшується на 341,7 млрд грн до 2386,8 млрд грн (з 2045,1 млрд грн).
Крім того, законопроектом пропонується зупинити на 2020 рік окремі норми Бюджетного кодексу щодо дотримання граничного обсягу річного дефіциту держбюджету, щодо визначення граничного обсягу надання державних гарантій, щодо визначення граничного обсягу гарантованого державою боргу.
У проект пропонується збільшити загальний обсяг запозичень на 277,5 млрд грн - до 642,7 млрд грн (з 365,2 млрд грн). При цьому план внутрішніх запозичень зростає на 146,5 млрд грн - до 377,6 млрд грн (з 231,1 млрд грн), а план зовнішніх запозичень - на 131 млрд грн до 265 млрд грн (з 134 млрд грн).
Обсяг запланованих погашень боргу (без врахування відсотків, - ред.) збільшується на 63,9 млрд грн до 346 млрд грн (з 282,1 млрд грн), у т.ч. по внутрішнім зобов`язанням - на 54,4 млрд грн до 216,3 млрд грн (зі 161,9 млрд грн), по зовнішнім - на 9,4 млрд грн до 129,7 млрд грн (зі 120,3 млрд грн).
обсяг очікуваних надходжень від приватизації зменшується на 11,5 млрд грн - до 0,5 млрд грн (з 12 млрд грн).
Все даже хуже, чем предполагалось.
Гос. бюджету не хватает 300 млрд., чтобы выйти в ноль, еще 300 млрд надо отдать, значит одолжить надо 600 млрд! При доходах чуть больше 900 млрд. в год!
Если МВФ даст 10 млрд дол, из которых 2 млрд в бюджет, остальное в ЗВР для гарантий нерезам, то плавно до 35 грн. за дол к концу года. Если нет, - или резать бюджет (говорят, преподам уже приостановили выплату з.п., типа плохо на сайты заходят в плане дистанционного обучентя), или печатать деньги через схему - ОВГЗ - Ощад (Приват) - НБУ.
Кто бы сомневался,что Голохвастов банкрут.
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Додано: Пон 30 бер, 2020 15:09
Игорь Алексеевич написав:
не даст бабок мвф, даст европа.
кому нужны проблемы с 35млн. населением в центре европы.
все они прекрасно понимают, что потом может быть.
а что может быть ? да при закрытых границах ))) ?
а ничего, 90-е прежили и это переживем
Востаннє редагувалось Alex6
в Пон 30 бер, 2020 15:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 30 бер, 2020 15:10
Kravec_5 написав: Первый написав:
А що відбувається на міняйлі? Різко пропозиція збільшилася на продам. Це на яких новинах?
Возможно уже собрали кворум и слили инфу нужным людям...
А может и наоборот,не думали об этом?Боже упаси,я не нацист,но по некоторым украинцам геноцид так и плачет,чесслово:)
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Додано: Пон 30 бер, 2020 15:13
freeze написав:
Пишут про причины неожиданной быстрой отставки недавно назначенного министра финансов Уманского.
Уманский взял на себя всю работу по переписыванию бюджета и, считая премьера человеком некомпетентным, посоветовал ему не сильно вылазить в процесс, чтоб не мешать специалистам работать.
В ответ Премьер пожаловался Зеленскому, который принял его сторону. После чего Уманский заявил - тогда делайте, что считаете нужным, но без меня.
Новая кандидатура Марченко без гонора и более покладистая.
Всё как обычно, даже ничему не удивляюсь.
Мечутся,так крысы в чулане.
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