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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 48674868486948704871>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 402
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
0%
2
24.01-24.5
0%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
15%
60
27.01-27.5
11%
44
27.51-28.0
12%
48
выше 28
48%
194
Всього голосів : 402
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 15:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Миняйло вниз
Зображення
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 15:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Сповзаємо?
Треба завтра таки злити євро :roll:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 15:27

  varlo написав:Миняйло вниз
Зображення

Вниз из-за 10000$ по 24.35. Сомневаюсь что кто то реально продаст по такому курсу. Пора меняйлу вводить ограничения. Максимальный и минимальный курсы(динамически вычисляемые). Иначе полезность среднего курса -> 0.
XsanyaX
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 15:27

  varlo написав:
  Grand Touring написав:кто-то пробывал в банках купить валюту, какие продают?

Таскомбанк может по 28.30 на депозит на месяц.
спс, при такой операции, даже гривны на руках не останется, на неделе нужно расплатится долларами. Получается, у нас сейчас только черный рынок функционирует?
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 15:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Интересно, на чем рубль еще держится?
За вычетом транспортировки цены нефти опустились до $14,5/баррель

На условиях поставки FOB (продавец обеспечивает расходы по доставке груза на борт судна в порту отгрузки, а стоимость фрахта и импортное оформление берет на себя покупатель) расчетная стоимость партий Urals еще ниже (вычисляется путем вычитания стоимости фрахта, страхования и т.д.):

$14,49 за баррель (FOB Приморск);
$14,49 за баррель (FOB Усть-Луга);
$16,15 за баррель (FOB Новороссийск).
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Волк
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 15:31

  Волк написав:Интересно, на чем рубль еще держится?
За вычетом транспортировки цены нефти опустились до $14,5/баррель.
В России в отличие от наших голодранцев есть 550 млрд долларов стабфонда и профицитный бюджет//)
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 15:31

А вот и инсайд:

Народные депутаты Украины соберутся на новое внеочередное заседание парламента, которое запланировано на 16:00. Предполагается, что на нем будут приняты законопроекты, на принятии которых настаивает МВФ.

В 16:00 будет новое внеочередное заседание. Попытаются принять антиколомойский закон, пока голоса вроде как есть".
kwon
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 15:32

  Волк написав:Интересно, на чем рубль еще держится?
За вычетом транспортировки цены нефти опустились до $14,5/баррель

На условиях поставки FOB (продавец обеспечивает расходы по доставке груза на борт судна в порту отгрузки, а стоимость фрахта и импортное оформление берет на себя покупатель) расчетная стоимость партий Urals еще ниже (вычисляется путем вычитания стоимости фрахта, страхования и т.д.):

$14,49 за баррель (FOB Приморск);
$14,49 за баррель (FOB Усть-Луга);
$16,15 за баррель (FOB Новороссийск).

у них там резервов как у дурака фантиков
https://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 15:39

Grand Touring 28.45 Хмельницький купив 1300
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 15:49

  unicdima написав:
  Волк написав:Интересно, на чем рубль еще держится?
За вычетом транспортировки цены нефти опустились до $14,5/баррель

На условиях поставки FOB (продавец обеспечивает расходы по доставке груза на борт судна в порту отгрузки, а стоимость фрахта и импортное оформление берет на себя покупатель) расчетная стоимость партий Urals еще ниже (вычисляется путем вычитания стоимости фрахта, страхования и т.д.):

$14,49 за баррель (FOB Приморск);
$14,49 за баррель (FOB Усть-Луга);
$16,15 за баррель (FOB Новороссийск).

у них там резервов как у дурака фантиков
https://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/


те резервы у них для балансировки внешних долгов, если они их начнуть палить на бюджет - тогда действительно будет ой :mrgreen:
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