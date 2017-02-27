...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Вниз из-за 10000$ по 24.35. Сомневаюсь что кто то реально продаст по такому курсу. Пора меняйлу вводить ограничения. Максимальный и минимальный курсы(динамически вычисляемые). Иначе полезность среднего курса -> 0.
Интересно, на чем рубль еще держится? За вычетом транспортировки цены нефти опустились до $14,5/баррель
На условиях поставки FOB (продавец обеспечивает расходы по доставке груза на борт судна в порту отгрузки, а стоимость фрахта и импортное оформление берет на себя покупатель) расчетная стоимость партий Urals еще ниже (вычисляется путем вычитания стоимости фрахта, страхования и т.д.):
$14,49 за баррель (FOB Приморск); $14,49 за баррель (FOB Усть-Луга); $16,15 за баррель (FOB Новороссийск).
Народные депутаты Украины соберутся на новое внеочередное заседание парламента, которое запланировано на 16:00. Предполагается, что на нем будут приняты законопроекты, на принятии которых настаивает МВФ.
В 16:00 будет новое внеочередное заседание. Попытаются принять антиколомойский закон, пока голоса вроде как есть".
Волк написав:Интересно, на чем рубль еще держится? За вычетом транспортировки цены нефти опустились до $14,5/баррель
На условиях поставки FOB (продавец обеспечивает расходы по доставке груза на борт судна в порту отгрузки, а стоимость фрахта и импортное оформление берет на себя покупатель) расчетная стоимость партий Urals еще ниже (вычисляется путем вычитания стоимости фрахта, страхования и т.д.):
$14,49 за баррель (FOB Приморск); $14,49 за баррель (FOB Усть-Луга); $16,15 за баррель (FOB Новороссийск).
Волк написав:Интересно, на чем рубль еще держится? За вычетом транспортировки цены нефти опустились до $14,5/баррель
На условиях поставки FOB (продавец обеспечивает расходы по доставке груза на борт судна в порту отгрузки, а стоимость фрахта и импортное оформление берет на себя покупатель) расчетная стоимость партий Urals еще ниже (вычисляется путем вычитания стоимости фрахта, страхования и т.д.):
$14,49 за баррель (FOB Приморск); $14,49 за баррель (FOB Усть-Луга); $16,15 за баррель (FOB Новороссийск).