Волк написав:Интересно, на чем рубль еще держится? За вычетом транспортировки цены нефти опустились до $14,5/баррель
На условиях поставки FOB (продавец обеспечивает расходы по доставке груза на борт судна в порту отгрузки, а стоимость фрахта и импортное оформление берет на себя покупатель) расчетная стоимость партий Urals еще ниже (вычисляется путем вычитания стоимости фрахта, страхования и т.д.):
$14,49 за баррель (FOB Приморск); $14,49 за баррель (FOB Усть-Луга); $16,15 за баррель (FOB Новороссийск).
рубль будуть тримати до так званого референдуму обнувленія,якщо він звичайно буде,це все вирішиться у ближайший час
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з..............30.03.2020...............31.03.2020 дата розрахунку.............27.03.2020...............30.03.2020 Євро...............................30,9027.....................30,9617 Долар США.....................28,183......................28,0615 После полудня доллар отыграл чуть больше половины копейки. Открылись на копейку выше закрытия пятницы. Первая половина торгов оказалась достаточно сумбурной. Это можно назвать игрой со спредом, который очень постепенно снижался. До 11-45 опустились на копейку. Только после этого, похоже, начались хоть какие-то торги. Спред сузился до рабочих 3 копеек, а котировки пошли вниз. До 12 опустились на 4 копейки. После 12 опустились еще на копейку и сразу же выросли на 4 копейки, слегка расширив спред. Так простояли почти 2 часа. После затянувшегося обеда за полчаса выросли еще на 2 копейки и снова остановились. Официальный курс встретили котировками 28.0700 - 28.1000. Биды, по которым мы традиционно ориентируемся, оказались на уровене открытия. Есть ощущение, что активные торги закончились перед обедом, продлившись всего около 1.5 часов.
Этот день в истории: 2019 - 27.2091 (-4) +86 2018 - 26.3070 (-24) +176
Волк написав:Интересно, на чем рубль еще держится? За вычетом транспортировки цены нефти опустились до $14,5/баррель
На условиях поставки FOB (продавец обеспечивает расходы по доставке груза на борт судна в порту отгрузки, а стоимость фрахта и импортное оформление берет на себя покупатель) расчетная стоимость партий Urals еще ниже (вычисляется путем вычитания стоимости фрахта, страхования и т.д.):
$14,49 за баррель (FOB Приморск); $14,49 за баррель (FOB Усть-Луга); $16,15 за баррель (FOB Новороссийск).
Grand Touring написав:кто-то пробывал в банках купить валюту, какие продают?
Таскомбанк может по 28.30 на депозит на месяц.
спс, при такой операции, даже гривны на руках не останется, на неделе нужно расплатится долларами. Получается, у нас сейчас только черный рынок функционирует?
И похоже это их устраивает..., Если раньше такое было при не рыночном курсе в банках, то сейчас курсы рыночные но банки не в состоянии предоставить наличную валюту, поскольку очередь стоит обнулить свои вклады и счета. И кстати грузовые самолёты летают через океан, и кому-то нал дают...