Додано: Пон 30 бер, 2020 16:03

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з..............30.03.2020...............31.03.2020

дата розрахунку.............27.03.2020...............30.03.2020

Євро...............................30,9027.....................30,9617

Долар США.....................28,183......................28,0615

После полудня доллар отыграл чуть больше половины копейки.

Открылись на копейку выше закрытия пятницы. Первая половина торгов оказалась достаточно сумбурной. Это можно назвать игрой со спредом, который очень постепенно снижался. До 11-45 опустились на копейку. Только после этого, похоже, начались хоть какие-то торги. Спред сузился до рабочих 3 копеек, а котировки пошли вниз. До 12 опустились на 4 копейки.

После 12 опустились еще на копейку и сразу же выросли на 4 копейки, слегка расширив спред. Так простояли почти 2 часа. После затянувшегося обеда за полчаса выросли еще на 2 копейки и снова остановились.

Официальный курс встретили котировками 28.0700 - 28.1000. Биды, по которым мы традиционно ориентируемся, оказались на уровене открытия.

Есть ощущение, что активные торги закончились перед обедом, продлившись всего около 1.5 часов.



Этот день в истории:

2019 - 27.2091 (-4) +86

2018 - 26.3070 (-24) +176



2017 - 26.9761 (-7)

2016 - 26.2181 (-22)