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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4868486948704871>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 402
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
0%
2
24.01-24.5
0%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
15%
60
27.01-27.5
11%
44
27.51-28.0
12%
48
выше 28
48%
194
Всього голосів : 402
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 15:56

asti
Вы юморист или из соседней страны?)
Fais ce que dois, advienne, que pourra
Delta7
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 16:01

  Волк написав:Интересно, на чем рубль еще держится?
За вычетом транспортировки цены нефти опустились до $14,5/баррель

На условиях поставки FOB (продавец обеспечивает расходы по доставке груза на борт судна в порту отгрузки, а стоимость фрахта и импортное оформление берет на себя покупатель) расчетная стоимость партий Urals еще ниже (вычисляется путем вычитания стоимости фрахта, страхования и т.д.):

$14,49 за баррель (FOB Приморск);
$14,49 за баррель (FOB Усть-Луга);
$16,15 за баррель (FOB Новороссийск).


рубль будуть тримати до так званого референдуму обнувленія,якщо він звичайно буде,це все вирішиться у ближайший час
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 16:03

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............30.03.2020...............31.03.2020
дата розрахунку.............27.03.2020...............30.03.2020
Євро...............................30,9027.....................30,9617
Долар США.....................28,183......................28,0615
После полудня доллар отыграл чуть больше половины копейки.
Открылись на копейку выше закрытия пятницы. Первая половина торгов оказалась достаточно сумбурной. Это можно назвать игрой со спредом, который очень постепенно снижался. До 11-45 опустились на копейку. Только после этого, похоже, начались хоть какие-то торги. Спред сузился до рабочих 3 копеек, а котировки пошли вниз. До 12 опустились на 4 копейки.
После 12 опустились еще на копейку и сразу же выросли на 4 копейки, слегка расширив спред. Так простояли почти 2 часа. После затянувшегося обеда за полчаса выросли еще на 2 копейки и снова остановились.
Официальный курс встретили котировками 28.0700 - 28.1000. Биды, по которым мы традиционно ориентируемся, оказались на уровене открытия.
Есть ощущение, что активные торги закончились перед обедом, продлившись всего около 1.5 часов.

Этот день в истории:
2019 - 27.2091 (-4) +86
2018 - 26.3070 (-24) +176

2017 - 26.9761 (-7)
2016 - 26.2181 (-22)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 16:04

  Alex6 написав:..
те резервы у них для балансировки внешних долгов..
если бы резервы были для балансировки, то Украина бы давно закрылась.
Большинство корпоративных долгов что у русских, что у нас - долги "самому себе" в оффшоре
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 16:07

  Долярчик написав:Сповзаємо?
Треба завтра таки злити євро :roll:



Да , да ...и доллары !
..и на неразрывное депо...
холява
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 16:09

  cmkmua написав:Grand Touring 28.45 Хмельницький купив 1300
В Черкассах пусто (еще и матюкают на последок)
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 16:16

  холява написав:
  Долярчик написав:Сповзаємо?
Треба завтра таки злити євро :roll:



Да , да ...и доллары !
..и на неразрывное депо...

этот жлоб своими 20 евро заговнит всю ветку...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 16:18

  unicdima написав:
  Волк написав:Интересно, на чем рубль еще держится?
За вычетом транспортировки цены нефти опустились до $14,5/баррель

На условиях поставки FOB (продавец обеспечивает расходы по доставке груза на борт судна в порту отгрузки, а стоимость фрахта и импортное оформление берет на себя покупатель) расчетная стоимость партий Urals еще ниже (вычисляется путем вычитания стоимости фрахта, страхования и т.д.):

$14,49 за баррель (FOB Приморск);
$14,49 за баррель (FOB Усть-Луга);
$16,15 за баррель (FOB Новороссийск).

у них там резервов как у дурака фантиков
https://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/

Вы все еще наивно верите цифрам кремлядских ихтамнетов? По-моему, даже у тамошних зомбаков в настоящее время происходит просветление относительно плешивого обнулятора.
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 16:18

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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 16:24

  Grand Touring написав:
  varlo написав:
  Grand Touring написав:кто-то пробывал в банках купить валюту, какие продают?

Таскомбанк может по 28.30 на депозит на месяц.
спс, при такой операции, даже гривны на руках не останется, на неделе нужно расплатится долларами. Получается, у нас сейчас только черный рынок функционирует?

И похоже это их устраивает..., Если раньше такое было при не рыночном курсе в банках, то сейчас курсы рыночные но банки не в состоянии предоставить наличную валюту, поскольку очередь стоит обнулить свои вклады и счета. И кстати грузовые самолёты летают через океан, и кому-то нал дают...
vanok
 
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