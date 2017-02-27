|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 бер, 2020 16:33
vanok да, это такой способ борьбы с оттоком по депозитам и снижению давления на валютный рынок, иначе банку бы пришлось продавать свой овгз и покупать за него на межбанке доллар для выплаты депозита
-
Grand Touring
-
-
- Повідомлень: 13
- З нами з: 23.03.20
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|17282
|2178502
|
|
|6880
|1534495
|
Пон 30 бер, 2020 10:02
ЛОБ
|
|393
|77319
|
|