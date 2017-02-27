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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4868486948704871

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 402
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
0%
2
24.01-24.5
0%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
15%
60
27.01-27.5
11%
44
27.51-28.0
12%
48
выше 28
48%
194
Всього голосів : 402
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 16:33

vanok да, это такой способ борьбы с оттоком по депозитам и снижению давления на валютный рынок, иначе банку бы пришлось продавать свой овгз и покупать за него на межбанке доллар для выплаты депозита
Grand Touring
 
Повідомлень: 13
З нами з: 23.03.20
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  #<1 ... 4868486948704871
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