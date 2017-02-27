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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4921492249234924>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7.4 5 39
25.01-25.5
3%
1
25.51-26.0
3%
1
26.01-26.5
5%
2
26.51-27.0
5%
2
27.01-27.5
13%
5
27.51-28.0
13%
5
28.01-28.5
10%
4
28.51-29.0
10%
4
29.01-29.5
8%
3
29.51-30.0
3%
1
больше 30
28%
11
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 16:23

  aklex написав:........
При Порохе был бы совсем другой карантин. Супрун описала как бы действовала. На карантине сидели бы только прибывающие в страну.
И МВФ наливал бы намного быстрей и без Бениных качелей. Так что это две большие разницы.

Не напомните, когда при Порохе был последний транш?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 16:32

  Moneta написав:Рада НБУ скасувала заборону регулятору купувати ОВДП
https://news.finance.ua/ua/news/-/46829 ... uvaty-ovdp
овдп начинают погашать со станка 8)
Нет! Покупать разрешили только у банков на вторичке//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 16:34

  Trast написав:
  Grand Touring написав:После карантина общая черта которая ожидает разные слои населения - нехватка оборотных средств.
Правительство будет вынуждено закрывать свои расходы эмиссией, постараются увеличить фискальное давление, будут отказываться от социальных обязательств на период карантина (сейчас видно, что они больше словесные, чтобы выиграть время), если дадут - будут занимать и будет максимум словесных интервенций как хорошо, чтобы бизнес и население не занижали траты и поддерживали экономику. Если сейчас хайп короновирус - будет хайп экономический рост (которого не будет)
Трудовые ресурсы будут массово сваливать, будет новая волна миграции, такая была в 2009, 2015 и будет в 2020. Не помогут никакие зарплаты, тк в период простоя люди уже приняли решения.
Бизнес ждет волна банкротств. Нехватка оборотных средств, будут воевать с государством и инфляцией за привлечение средств. Потребительский рынок будет востанавливаться черепашьими темпами. Пройдет года 3 пока уйдет избыточное предложение товаров и услуг и они сравняются с низким (по сравнению с докризисным) спросом.

Так і є, сам сиджу на низькому старті, приїхав в Україну з Польщі візу продляти, а тут карантин.
І не туди і не сюди.

пешие и автопереходы работают
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 16:35

  asti написав:
  Moneta написав:Рада НБУ скасувала заборону регулятору купувати ОВДП
https://news.finance.ua/ua/news/-/46829 ... uvaty-ovdp
овдп начинают погашать со станка 8)
Нет! Покупать разрешили только у банков на вторичке//)



т.е. из госов сделают прокси ?
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 16:39

Интервью Уманского, думаю к курсу также имеет прямое отношение:
Игорь Уманский: «От «скруток» с НДС бюджет недополучает в среднем 5 миллиардов в месяц»
https://lb.ua/economics/2020/04/02/454302_igor_umanskiy_ot_skrutok_nds.html?fbclid=IwAR19GjDmWORBvnQ8tLA7WhkPWf4MJy2sky9y3EsruNllPYRLaUeIOPQ27p4
С.К.: Расскажите о ваших попытках уволить глав налоговой и таможенной служб. Известно, что вы отправляли премьеру соответствующие письма. Какой была реакция Дениса Шмыгаля?

У нас неоднократно были разговоры на эту тему. Я прихожу к нему, показываю: «Смотрите, мы тут сейчас плюшками балуемся, а вот – информация по каждому месяцу, и это только «скрутки» с НДС. Это в среднем 5 миллиардов в месяц недополучает бюджет». Как только я пришел в Минфин, мне быстро со всех сторон сливать информацию начали – с расшифровками, по компаниям, по суммам. Где стартуют, через кого прогоняют, где выводят. И 5 миллиардов – это только по НДС! Клименко (глава налоговой, потом – министр доходов и сборов, – LB.ua) с Януковичем смотрят и говорят: «Блин, а что, так можно было?».

«Контрабас» как шел, так и идет. С таможней надо жестко – шаг влево, шаг вправо – расстрел»
Макс, он такой, где-то идеалист, пытается нарисовать картинку светлого будущего – «новая таможня», все такое. Проблема в том, что есть картинка светлого будущего, а есть - реальность. И «контрабас» как шел, так и идет. С таможней надо жестко – наг влево, шаг вправо – расстрел.
О.Б.: Насколько мне известно, Нефьодов жаловался, что начальники региональных таможен его просто игнорируют.
Он мне сам это сказал. Фактически, расписался в своей профнепригодности. То есть Макс был выведен в роль «фунта», который рассказывает про реформу на таможне, а на самом деле там ситуация – при Януковиче просто отдыхали. Я не стал ему задавать простой вопрос: «Если ты такой весь правильный и так далее, то почему в такой ситуации не напишешь заявление?». Потому что знаю на него ответ. Думаю, вы тоже догадываетесь. Вместе с тем, не стоит демонизировать Макса, проблема точно не в нем. Его вывели из «игры» и сделали «громоотводом», а процессами рулили другие. В этом его ошибка.

И мы через какой-то короткий промежуток времени можем оказаться в политической экономической изоляции, когда даже позвонить некому будет. Не факт, что это произойдет, вдруг случится чудо, упадет манна небесная, но не рассматривать этого сценария нельзя.
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 16:58

По земле...

Моя б воля, я бы все эти 10 млн га гос земель продал бы целенаправленно зарубежным агрохолдингам. Сделал бы предложение 10 крупнейшим холдингам из разных стран купить по миллиону гектар земли, параллельно сделав всю землю объектом налогообложения//) Я вообще считаю, что если бы всю нашу промышленность скупили иностранцы, а не местные барыги и бандиты(ныне олигархи), то уровень экономического и социального развития у нас был бы на уровне Польши минимум. Пример Криворожстали более чем красноречив!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 17:03

КЛАСНО ТАК ОТСКОЧИЛИ НА мб.27.56
Завтра интрига)))
сірий
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 17:05

  flyman написав:Який першим гепнеться, є інсайд?


Белочка буксует и морозится.
Вог наверное тоже не в лучшем состоянии,кредиты поджимают,а их отдают только трусы.
Так что пора что-то решать(((

п.с. провал на МБ радует,грндепо держись,я скоро приду за тобой..
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 17:08

  asti написав:Моя б воля, я бы все эти 10 млн га гос земель продал бы целенаправленно зарубежным агрохолдингам. Сделал бы предложение 10 крупнейшим холдингам из разных стран купить по миллиону гектар земли, параллельно сделав всю землю объектом налогообложения//) Я вообще считаю, что если бы всю нашу промышленность скупили иностранцы, а не местные барыги и бандиты(ныне олигархи), то уровень экономического и социального развития у нас был бы на уровне Польши минимум. Пример Криворожстали более чем красноречив!

Не переживайте так, что еще не продали, обязательно продадут. Всему свое время.
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 17:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

І лише Долярчик спокійний, як удав за свої гривнедепо! :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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