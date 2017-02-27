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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4921492249234924

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7.4 5 39
25.01-25.5
3%
1
25.51-26.0
3%
1
26.01-26.5
5%
2
26.51-27.0
5%
2
27.01-27.5
13%
5
27.51-28.0
13%
5
28.01-28.5
10%
4
28.51-29.0
10%
4
29.01-29.5
8%
3
29.51-30.0
3%
1
больше 30
28%
11
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 17:18

  edvardd написав:
  Trast написав:
  Grand Touring написав:После карантина общая черта которая ожидает разные слои населения - нехватка оборотных средств.
Правительство будет вынуждено закрывать свои расходы эмиссией, постараются увеличить фискальное давление, будут отказываться от социальных обязательств на период карантина (сейчас видно, что они больше словесные, чтобы выиграть время), если дадут - будут занимать и будет максимум словесных интервенций как хорошо, чтобы бизнес и население не занижали траты и поддерживали экономику. Если сейчас хайп короновирус - будет хайп экономический рост (которого не будет)
Трудовые ресурсы будут массово сваливать, будет новая волна миграции, такая была в 2009, 2015 и будет в 2020. Не помогут никакие зарплаты, тк в период простоя люди уже приняли решения.
Бизнес ждет волна банкротств. Нехватка оборотных средств, будут воевать с государством и инфляцией за привлечение средств. Потребительский рынок будет востанавливаться черепашьими темпами. Пройдет года 3 пока уйдет избыточное предложение товаров и услуг и они сравняются с низким (по сравнению с докризисным) спросом.

Так і є, сам сиджу на низькому старті, приїхав в Україну з Польщі візу продляти, а тут карантин.
І не туди і не сюди.

пешие и автопереходы работают

Визы не выдают по-моему( :oops:
athena1
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 17:25

какие визы в Польшу?
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 17:31

  edvardd написав:какие визы в Польшу?

тобі всі типи віз перерахувати?
Востаннє редагувалось flyman в Чет 02 кві, 2020 17:32, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 17:41

  Долярчик написав:І лише Долярчик спокійний, як удав за свої гривнедепо! :D

Капает и в дождь и снег. А в кедах можно и споткнуться или вспарить ноги отсидев в неудачном сливе. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 17:58

что там, лекарство что-ли нашли от вируса?
нефть +22%
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  Долярчик написав:І лише Долярчик спокійний, як удав за свої гривнедепо! :D
а даремно...
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 18:04

  Xenon написав:что там, лекарство что-ли нашли от вируса?
нефть +22%

Трамп твитнул что якобы договорились раша и саудиты урезать добычу на 10млн баррелей.
yuriy_kuzmik
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 18:11

  yuriy_kuzmik написав:
  Xenon написав:что там, лекарство что-ли нашли от вируса?
нефть +22%

Трамп твитнул что якобы договорились раша и саудиты урезать добычу на 10млн баррелей.

13 добыча СА
11 раша

это типа почти поделить на 2 у обоих?
Если раша отказалась месяц назад резать на 0.3 добычу,а тут просто поделит на 2?

Трамп ходил в школу?

Или ему просто так хочется?

А вообще добывают под 100,в апреле потребят 60 или 70 за день.
Вопрос знатокам,куда будет деваться 30-40 мио барелей в день?
Тем более если цена будет не 20,а 40 с хвостиком за бочку?

Короче развёл кто-то кого как котика,одно радует,пшеница во время всемирного карантина даже лучше продаётся,чем до ограничений)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 18:11

Курси на зараз - все все червоне


Вітаюсь совсіма.

18:00
Зображення
Припали. Доляр на 10-15, євро на 20-30 копійок.
Біди припали сильніше.

11:00
Зображення
Курс НБУ впав сильніше:

Євро (₴ --> €) 30,0812(30,3238 − 0,2426),
Долар США (₴ --> $) 27,5962(27,7538 − 0,1576)).
Припали доляр на 15,76 , євро на 24,26 копійки. Зміни майже такі, як і у готівки.

Крос курс євро/доляр - 1,08545(1,09290 − 0,00745)) впав.

Золото: 1607,10(1589,53 + 17,57(− 19,38)) доляра за унцію. Вдохнули.

Амерофонда: на зараз зелена десь на 1-1,5 відсотка.

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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