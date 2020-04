Додано: Чет 02 кві, 2020 17:31

edvardd написав: какие визы в Польшу? какие визы в Польшу?

тобі всі типи віз перерахувати? тобі всі типи віз перерахувати?

Востаннє редагувалось flyman в Чет 02 кві, 2020 17:32, всього редагувалось 1 раз.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/