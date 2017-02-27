Grand Touring написав:

После карантина общая черта которая ожидает разные слои населения - нехватка оборотных средств.Правительство будет вынуждено закрывать свои расходы эмиссией, постараются увеличить фискальное давление, будут отказываться от социальных обязательств на период карантина (сейчас видно, что они больше словесные, чтобы выиграть время), если дадут - будут занимать и будет максимум словесных интервенций как хорошо, чтобы бизнес и население не занижали траты и поддерживали экономику. Если сейчас хайп короновирус - будет хайп экономический рост (которого не будет)Трудовые ресурсы будут массово сваливать, будет новая волна миграции, такая была в 2009, 2015 и будет в 2020. Не помогут никакие зарплаты, тк в период простоя люди уже приняли решения.Бизнес ждет волна банкротств. Нехватка оборотных средств, будут воевать с государством и инфляцией за привлечение средств. Потребительский рынок будет востанавливаться черепашьими темпами. Пройдет года 3 пока уйдет избыточное предложение товаров и услуг и они сравняются с низким (по сравнению с докризисным) спросом.