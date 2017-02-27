twin написав:Долярчик В доляр треба було заходити по 23-24 а зараз по 28 виходити і на рахунок, думай те))
А хто ж тоді думав, якщо вже всі до того подумали!(влітку) Влітку табори розділились: - одні ввійшли в доляр пА 26хх, інші - на гривнедепо(на рік, на нерозривні) По 23-24 мало хто заходив, а точніше - на малі суми, так як не мали гривні! ДумайТЕ!
Подумал . ..., а не вы ли с гордо не застегнутой пуговичкой на ширинке, во весь ваш ,неотразимый ум ,вещали о непоколебимости нацвалюты ?
..вы не спешите каяться , впереди еще многое . И коечку ,... на рабочем месте обустройте . Жена и теща ,за ваши неразрывные вклады , очень даже могут из вас кастрата сделать. С лозунгом "Зробымо его разом "
Дружина ексголови Одеської ОДА Максима Степанова в день його призначення міністром охорони здоров'я України зареєструвала в передмісті Одеси медичну компанію "Бестздрав" Про це повідомляє "Думская" з посиланням на 368.media.
Кто бы сомневался. Степановы ошалели от счастья и пошли в разнос. Неужели Ермаки и Зеленские провтыкали такой шанс и не пристороились каким-то боком к этому клондайку? Сшибают мелочёвку за должности, а тут многие миллиарды рекой. Думаю, они возглавили это благородное движение.
Amat написав:Умные люди правильно говорят - сейчас невозможно понять, как лучше сохранить "сбережения"... Точнее сказать - как сбересь "эквивалент покупстельной способности"... И я тоже не знаю. Пока верю в "кеш". Американский...
Плюс еще золото, серебро и 20 соток. Лучше гектар. Я лично хочу гектаров сто.
если честно, то в долгосрок лучше гектар, или 100, а бумага и даже металлы это короткосрок, меня сильно напрягает в этой теме холодный термояд...
ЗАБУДЬ-ТЕ!!! Це в минулому!!!! Живу у СВОЇЙ КВАРТИРІ З ЖІНКОЮ І ДВОМА СИНОЧКАМИ!!!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
somilitark написав:Вы точно имеете за плечами 50+ лет жизни в этой стране?
Маю Тому на будь яку дупу - є різьба з лівою нарізкою.... 1 У нас не має заборони торгівлі 2 Через доставку - можна продавати все
Скажіть а чим доставка з магазину в багажник авто-відрізняється від замовив в інтернеті-пішов отримав на новій пошті І де в законі написано що доставка тільки через поштового оператора? Знаєте як спасаються макдональдси (і піцерії)..Правильно - доставкою Тепер коло макдональдса не має черги з кінцевих споживачів за гамбургерами..але черга працівників глово..які доставляють гамбургер за ріг макдональдса.
Навіщо доставляти за ріг на Глово, коли є Макдрайв?! Ви, що і в Макдональдсі ні разу не були?! Він же у вас такий чудовий в самому центрі міста! І дітей туди не водили?! Ну не можна їх весь час салом і часником годувати...
somilitark написав:Вы точно имеете за плечами 50+ лет жизни в этой стране?
Маю Тому на будь яку дупу - є різьба з лівою нарізкою.... 1 У нас не має заборони торгівлі 2 Через доставку - можна продавати все
Скажіть а чим доставка з магазину в багажник авто-відрізняється від замовив в інтернеті-пішов отримав на новій пошті І де в законі написано що доставка тільки через поштового оператора? Знаєте як спасаються макдональдси (і піцерії)..Правильно - доставкою Тепер коло макдональдса не має черги з кінцевих споживачів за гамбургерами..але черга працівників глово..які доставляють гамбургер за ріг макдональдса.
Навіщо доставляти за ріг на Глово, коли є Макдрайв?! Ви, що і в Макдональдсі ні разу не були?! Він же у вас такий чудовий в самому центрі міста! І дітей туди не водили?! Ну не можна їх весь час салом і часником годувати...
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Правительство расширяют перечень разрешенной во время карантина хозяйственной деятельности: ломбардов и кредитных союзов.
Сдал колечко - покушал.
Какие вы наивные и необизнани. Просто стыдно за вас. Зачем вам бандитские ломбарды? Сейчас у вас золото из рук вырвут с премией $100 - $150 по отношению к биржевой стоимости. Серебро премия $10 на унции.
ГБР задержало псевдосоветника главы Офиса президента, который требовал $100 тыс․ за должность
В Государственном бюро расследований заявили о задержании псевдосоветника главы Офиса президента, который пытался мошенническим путем получить 100 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба Бюро.
Следователи ГБР задержали представителя общественной организации, который, представляясь уполномоченным от председателя Офиса Президента Украины, пытался мошенническим путем завладеть деньгами бывшего директора госпредприятия.
В частности, подозреваемый требовал 100 тысяч долларов за помощь в избежании уголовной ответственности по результатам проверки Государственной аудиторской службы на предприятии. Еще 100 тысяч – за решение вопроса о назначении потерпевшего на руководящую должность в Государственном агентстве лесных ресурсов.
Если следствие докажет вину подозреваемого, то ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет.