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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4931493249334934>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7.6 5 71
25.01-25.5
3%
2
25.51-26.0
1%
1
26.01-26.5
4%
3
26.51-27.0
3%
2
27.01-27.5
15%
11
27.51-28.0
11%
8
28.01-28.5
10%
7
28.51-29.0
15%
11
29.01-29.5
4%
3
29.51-30.0
4%
3
больше 30
28%
20
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 23:05

  Долярчик написав:
  twin написав:Долярчик
В доляр треба було заходити по 23-24 а зараз по 28 виходити і на рахунок, думай те))

А хто ж тоді думав, якщо вже всі до того подумали!(влітку) :mrgreen:
Влітку табори розділились: - одні ввійшли в доляр пА 26хх, інші - на гривнедепо(на рік, на нерозривні) :mrgreen:
По 23-24 мало хто заходив, а точніше - на малі суми, так як не мали гривні!
ДумайТЕ! :wink:



Подумал .
..., а не вы ли с гордо не застегнутой пуговичкой на ширинке, во весь ваш ,неотразимый ум ,вещали о непоколебимости нацвалюты ?

..вы не спешите каяться , впереди еще многое .
И коечку ,... на рабочем месте обустройте .
Жена и теща ,за ваши неразрывные вклады , очень даже могут из вас кастрата сделать.
С лозунгом "Зробымо его разом "
холява
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 23:07

  V2 написав:До тендерів - готові?

Дружина ексголови Одеської ОДА Максима Степанова в день його призначення міністром охорони здоров'я України зареєструвала в передмісті Одеси медичну компанію "Бестздрав"
Про це повідомляє "Думская" з посиланням на 368.media.

За відомостями журналістів, компанія буде займатися постачанням необхідних медичних товарів в період епідемії коронавірусу.
https://espreso.tv/news/2020/04/02/druz ... hennya_zmi


Кто бы сомневался.
Степановы ошалели от счастья и пошли в разнос.
Неужели Ермаки и Зеленские провтыкали такой шанс и не пристороились каким-то боком к этому клондайку? Сшибают мелочёвку за должности, а тут многие миллиарды рекой. :shock: Думаю, они возглавили это благородное движение. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 23:11

  Libo написав:
  Amat написав:Умные люди правильно говорят - сейчас невозможно понять, как лучше сохранить "сбережения"... Точнее сказать - как сбересь "эквивалент покупстельной способности"...
И я тоже не знаю.
Пока верю в "кеш". Американский...


Плюс еще золото, серебро и 20 соток. Лучше гектар. Я лично хочу гектаров сто.
:idea:

если честно, то в долгосрок лучше гектар, или 100, а бумага и даже металлы это короткосрок, меня сильно напрягает в этой теме холодный термояд...
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 23:21

  Libo написав:Плюс еще золото, серебро

Правительство расширяют перечень разрешенной во время карантина хозяйственной деятельности: ломбардов и кредитных союзов.

Сдал колечко - покушал.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 23:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:и теща

ЗАБУДЬ-ТЕ!!!
Це в минулому!!!!
Живу у СВОЇЙ КВАРТИРІ З ЖІНКОЮ І ДВОМА СИНОЧКАМИ!!!
Зображення
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 23:31

  budivelnik написав:
  somilitark написав:Вы точно имеете за плечами 50+ лет жизни в этой стране?
Маю
Тому на будь яку дупу - є різьба з лівою нарізкою....
1 У нас не має заборони торгівлі
2 Через доставку - можна продавати все

Скажіть
а чим доставка з магазину в багажник авто-відрізняється від замовив в інтернеті-пішов отримав на новій пошті
І де в законі написано що доставка тільки через поштового оператора?
Знаєте як спасаються макдональдси (і піцерії)..Правильно - доставкою
Тепер коло макдональдса не має черги з кінцевих споживачів за гамбургерами..але черга працівників глово..які доставляють гамбургер за ріг макдональдса.

Навіщо доставляти за ріг на Глово, коли є Макдрайв?! Ви, що і в Макдональдсі ні разу не були?! Він же у вас такий чудовий в самому центрі міста! І дітей туди не водили?! Ну не можна їх весь час салом і часником годувати...
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 23:42

  Qwerty написав:
  budivelnik написав:
  somilitark написав:Вы точно имеете за плечами 50+ лет жизни в этой стране?
Маю
Тому на будь яку дупу - є різьба з лівою нарізкою....
1 У нас не має заборони торгівлі
2 Через доставку - можна продавати все

Скажіть
а чим доставка з магазину в багажник авто-відрізняється від замовив в інтернеті-пішов отримав на новій пошті
І де в законі написано що доставка тільки через поштового оператора?
Знаєте як спасаються макдональдси (і піцерії)..Правильно - доставкою
Тепер коло макдональдса не має черги з кінцевих споживачів за гамбургерами..але черга працівників глово..які доставляють гамбургер за ріг макдональдса.

Навіщо доставляти за ріг на Глово, коли є Макдрайв?! Ви, що і в Макдональдсі ні разу не були?! Він же у вас такий чудовий в самому центрі міста! І дітей туди не водили?! Ну не можна їх весь час салом і часником годувати...

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 23:49

  ruvex написав:
  Libo написав:Плюс еще золото, серебро

Правительство расширяют перечень разрешенной во время карантина хозяйственной деятельности: ломбардов и кредитных союзов.

Сдал колечко - покушал.


Какие вы наивные и необизнани. Просто стыдно за вас. :oops:
Зачем вам бандитские ломбарды? :roll:
Сейчас у вас золото из рук вырвут с премией $100 - $150 по отношению к биржевой стоимости. Серебро премия $10 на унции. :!:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 23:51

ТОП-стартап :)

ГБР задержало псевдосоветника главы Офиса президента, который требовал $100 тыс․ за должность
В Государственном бюро расследований заявили о задержании псевдосоветника главы Офиса президента, который пытался мошенническим путем получить 100 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба Бюро.

Следователи ГБР задержали представителя общественной организации, который, представляясь уполномоченным от председателя Офиса Президента Украины, пытался мошенническим путем завладеть деньгами бывшего директора госпредприятия.

В частности, подозреваемый требовал 100 тысяч долларов за помощь в избежании уголовной ответственности по результатам проверки Государственной аудиторской службы на предприятии. Еще 100 тысяч – за решение вопроса о назначении потерпевшего на руководящую должность в Государственном агентстве лесных ресурсов.

Если следствие докажет вину подозреваемого, то ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет.


https://inforesist.org/gbr-zaderzhalo-psevdosovetnika-glavy-ofisa-prezidenta-kotoryj-treboval-100-tys-za-dolzhnost/
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 23:59

  Вкладчик1234 написав:ТОП-стартап :)

ГБР задержало псевдосоветника главы Офиса президента, который требовал $100 тыс․ за должность


Дешевые понты для приезжих. :?
Сейчас будут грести всех подряд и ставить информ завесу, чтобы отвлечь внимание от Ермака и его покрывательства Зеленым. :)
Libo
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