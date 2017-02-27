Додано: П'ят 03 кві, 2020 04:36

Экс-министр финансов Уманский разоблачил коррупцию в Кабмине - 5 млрд гривен в месяц теряет бюджет

Самое важное политическое событие 2 апреля, которое по своему резонансу превосходит даже скандал с братьями Ермаками: экс-министр финансов Игорь Уманский, которого уволили спустя три недели работы, обвинил прямым текстом премьер-министра Дениса Шмыгаля и главу налоговой службы Сергея Верланова в "крышевании" масштабных схем разворовывания НДС на миллиарды!НАБУ и САП должны открыть дело по Шмыгалю и Верланову на основе этой цитаты из интервью "LB":"Я прихожу к нему (Шмыгалю), показываю: "Смотрите, мы тут сейчас плюшками балуемся, а вот – информация по каждому месяцу, и это только "скрутки" с НДС. Это в среднем 5 миллиардов в месяц недополучает бюджет". Как только я пришел в Минфин, мне быстро со всех сторон сливать информацию начали – с расшифровками, по компаниям, по суммам. Где стартуют, через кого прогоняют, где выводят. И 5 миллиардов – это только по НДС! Клименко с Януковичем смотрят и говорят: "Блин, а что, так можно было?".Источник: