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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4931493249334934

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7.6 5 71
25.01-25.5
3%
2
25.51-26.0
1%
1
26.01-26.5
4%
3
26.51-27.0
3%
2
27.01-27.5
15%
11
27.51-28.0
11%
8
28.01-28.5
10%
7
28.51-29.0
15%
11
29.01-29.5
4%
3
29.51-30.0
4%
3
больше 30
28%
20
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 00:28

  Libo написав:
  Вкладчик1234 написав:ТОП-стартап :)

ГБР задержало псевдосоветника главы Офиса президента, который требовал $100 тыс․ за должность


Дешевые понты для приезжих. :?
Сейчас будут грести всех подряд и ставить информ завесу, чтобы отвлечь внимание от Ермака и его покрывательства Зеленым. :)

Это тот "ЗЕлёный" который был твоим богом и кумиром?
komp
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 01:16

  komp написав:
  Libo написав:
  Вкладчик1234 написав:ТОП-стартап :) ГБР задержало псевдосоветника главы Офиса президента, который требовал $100 тыс․ за должность
Дешевые понты для приезжих. :?
Сейчас будут грести всех подряд и ставить информ завесу, чтобы отвлечь внимание от Ермака и его покрывательства Зеленым. :)

Это тот "ЗЕлёный" который был твоим богом и кумиром?

Если бы только ЕГО богом...
Во избежание обвинения в "порохоботстве": кто бы ни баллотировался во втором туре против Зе, хоть Рабинович или Мураев, голосовал бы за них.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 04:36

Экс-министр финансов Уманский разоблачил коррупцию в Кабмине - 5 млрд гривен в месяц теряет бюджет

Самое важное политическое событие 2 апреля, которое по своему резонансу превосходит даже скандал с братьями Ермаками: экс-министр финансов Игорь Уманский, которого уволили спустя три недели работы, обвинил прямым текстом премьер-министра Дениса Шмыгаля и главу налоговой службы Сергея Верланова в "крышевании" масштабных схем разворовывания НДС на миллиарды!
НАБУ и САП должны открыть дело по Шмыгалю и Верланову на основе этой цитаты из интервью "LB":

"Я прихожу к нему (Шмыгалю), показываю: "Смотрите, мы тут сейчас плюшками балуемся, а вот – информация по каждому месяцу, и это только "скрутки" с НДС. Это в среднем 5 миллиардов в месяц недополучает бюджет". Как только я пришел в Минфин, мне быстро со всех сторон сливать информацию начали – с расшифровками, по компаниям, по суммам. Где стартуют, через кого прогоняют, где выводят. И 5 миллиардов – это только по НДС! Клименко с Януковичем смотрят и говорят: "Блин, а что, так можно было?".

Источник: https://censor.net.ua/r3186356
Libo
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