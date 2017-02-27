RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4937493849394940

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7.4 5 94
25.01-25.5
3%
3
25.51-26.0
1%
1
26.01-26.5
5%
5
26.51-27.0
4%
4
27.01-27.5
15%
14
27.51-28.0
13%
12
28.01-28.5
10%
9
28.51-29.0
13%
12
29.01-29.5
4%
4
29.51-30.0
3%
3
больше 30
29%
27
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:07

  unicdima написав:эксперты, так это уже дно или будем еще ждать?

Все как у акынов Что вижу — о том и пою, только недостает домбры и распевности чтения прогнозов.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9378
З нами з: 03.11.08
Подякував: 706 раз.
Подякували: 2044 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Торги по доллару к 15 часам уже не блещут объемами.На единичных сделках на небольшие суммы курс пытаются подтянуть вверх

А вот и традиционный пятничный "рыжик" :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
Повідомлень: 4231
З нами з: 13.06.15
Подякував: 190 раз.
Подякували: 720 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:27

Оболонь Киев 27.05/27.4
mypaxaxa
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 03.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:44

  orest написав:«Айкидо с Коронавирусом»
https://medium.com/@good_thistle_skunk_ ... 4e0a38ab71

Толково, но слишком много букв. Я недели 3 назад обошелся меньшим количеством (последний абзац): viewtopic.php?p=4897900#p4897900
:)
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 4797
З нами з: 02.09.15
Подякував: 2402 раз.
Подякували: 5542 раз.
 
Профіль
8
5
9
1
Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:45

15-35:
Харьков 27.35 - 27.50 (утром 27.48 - 27.58),
большинство предложений на покупку-продажу доллара: 27.35 - 27.50/27.55 (Опт)

Сумы 27.25 - 27.40 (27.50 - 27.60)
Полтава 27.30 - 27.45 (27.50 - 27.60)
Patrick
 
Повідомлень: 656
З нами з: 18.09.13
Подякував: 853 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вышла стата ФРС, к сожалению США таки начали активно печатать доллары, что безнал, что наличные...

https://www.federalreserve.gov/releases/h41/current/
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7927
З нами з: 21.09.12
Подякував: 753 раз.
Подякували: 1279 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

orest написав:«Айкидо с Коронавирусом»
https://medium.com/@good_thistle_skunk_ ... 4e0a38ab71
З деякими речами можна сперечатися. Щодо висновків, США ще не сказали останнього слова і мяч на їх полі, а от Німеччині і ЄС швидше всього таки гайки.
Не зважаючи на всю біду в США і фантастичне безробіття євро 1,078 ... поки. Про грн до раніше написаного додати не маю що.
На самом деле статья бестолковая. Профан и его графоманские размышления. Впрочем, комментарии (особенно первый) немного исправили ситуацию.
Вот интересно, почему айтишники все чаще конкурируют с таксистами за звание «главного специалиста по всему»?
alter
 
Повідомлень: 447
З нами з: 14.05.08
Подякував: 300 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 16:01

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................03.04.2020...............06.04.2020
дата розрахунку...............02.04.2020...............03.04.2020
Євро..................................30,0812....................29,5601
Долар США.......................27,5962....................27,373
После полудня доллар отыграл копейку.
Открылись на 5 копеек ниже вчерашнего закрытия. Напомню, что открытие это условно, сделки могут заключаться круглосуточно. В этот раз есть информация, что на открытии ленточку перерезал Нацбанк, стоя спозаранку на покупке. Отступая под напором продавцов, регулятор после 11 отступил на 2 копейки.
После 12 опустились на копейку и сразу же выросли на 3 и ушли на обед. После обеда за 50 минут выросли на 3 копейки, по дороге расширив на копейку спред. После этого остановились.
Официальный курс встретили котировками 27.4000 - 27.4400. За день выросли на 3 копейки относительно открытия и снизились на 2 копейки относительно вчерашнего закрытия.
Доходящая до нас информация от участников рынка позволяет определить характер сессии как театр одного актера. До обеда играл НБУ, а после обеда Ситибанк.
Для любителей теории заговора могу предложить версию, что нерезиденты задирают курс вверх, чтобы подороже купить доллар за облигации :)

Этот день в истории:
2019 - 27.0811 (+11) +39
2018 - 26.3296 (+16) +105

2017 - 27.0246 (+0)
2016 - 26.1085 (-11)
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 4797
З нами з: 02.09.15
Подякував: 2402 раз.
Подякували: 5542 раз.
 
Профіль
8
5
9
1
Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 16:16

  alter написав:..
Вот интересно, почему айтишники все чаще конкурируют с таксистами за звание «главного специалиста по всему»?

потому что логику, вроде, знают, но не все переменные учитывают.
да и дифуры в институте прогуляли
sequence
 
Повідомлень: 3382
З нами з: 29.12.15
Подякував: 421 раз.
Подякували: 809 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 4937493849394940
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: сірий, sabretus2016, wolt450 і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1730, 1731, 1732
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
17317 2184165
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 кві, 2020 15:51
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 687, 688, 689
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6889 1536595
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 кві, 2020 15:31
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 38, 39, 40
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
397 78846
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 кві, 2020 12:25
Surfer

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (8245)
03.04.2020 16:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.