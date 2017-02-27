Додано: П'ят 03 кві, 2020 16:01

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з................03.04.2020...............06.04.2020дата розрахунку...............02.04.2020...............03.04.2020Євро..................................30,0812....................29,5601Долар США.......................27,5962....................После полудня доллар отыграл копейку.Открылись на 5 копеек ниже вчерашнего закрытия. Напомню, что открытие это условно, сделки могут заключаться круглосуточно. В этот раз есть информация, что на открытии ленточку перерезал Нацбанк, стоя спозаранку на покупке. Отступая под напором продавцов, регулятор после 11 отступил на 2 копейки.После 12 опустились на копейку и сразу же выросли на 3 и ушли на обед. После обеда за 50 минут выросли на 3 копейки, по дороге расширив на копейку спред. После этого остановились.Официальный курс встретили котировками 27.4000 - 27.4400. За день выросли на 3 копейки относительно открытия и снизились на 2 копейки относительно вчерашнего закрытия.Доходящая до нас информация от участников рынка позволяет определить характер сессии как театр одного актера. До обеда играл НБУ, а после обеда Ситибанк.Для любителей теории заговора могу предложить версию, что нерезиденты задирают курс вверх, чтобы подороже купить доллар за облигацииЭтот день в истории:2019 - 27.0811 (+11) +392018 - 26.3296 (+16) +1052017 - 27.0246 (+0)2016 - 26.1085 (-11)