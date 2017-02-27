Все как у акынов Что вижу — о том и пою, только недостает домбры и распевности чтения прогнозов.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:07
Все как у акынов Что вижу — о том и пою, только недостает домбры и распевности чтения прогнозов.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:24
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А вот и традиционный пятничный "рыжик"
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:44
Толково, но слишком много букв. Я недели 3 назад обошелся меньшим количеством (последний абзац): viewtopic.php?p=4897900#p4897900
Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:45
15-35:
Харьков 27.35 - 27.50 (утром 27.48 - 27.58),
большинство предложений на покупку-продажу доллара: 27.35 - 27.50/27.55 (Опт)
Сумы 27.25 - 27.40 (27.50 - 27.60)
Полтава 27.30 - 27.45 (27.50 - 27.60)
Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:46
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вышла стата ФРС, к сожалению США таки начали активно печатать доллары, что безнал, что наличные...
Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:56
Re: Валютный рынок в контексте ДС
На самом деле статья бестолковая. Профан и его графоманские размышления. Впрочем, комментарии (особенно первый) немного исправили ситуацию.
Вот интересно, почему айтишники все чаще конкурируют с таксистами за звание «главного специалиста по всему»?
Додано: П'ят 03 кві, 2020 16:01
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................03.04.2020...............06.04.2020
дата розрахунку...............02.04.2020...............03.04.2020
Євро..................................30,0812....................29,5601
Долар США.......................27,5962....................27,373
После полудня доллар отыграл копейку.
Открылись на 5 копеек ниже вчерашнего закрытия. Напомню, что открытие это условно, сделки могут заключаться круглосуточно. В этот раз есть информация, что на открытии ленточку перерезал Нацбанк, стоя спозаранку на покупке. Отступая под напором продавцов, регулятор после 11 отступил на 2 копейки.
После 12 опустились на копейку и сразу же выросли на 3 и ушли на обед. После обеда за 50 минут выросли на 3 копейки, по дороге расширив на копейку спред. После этого остановились.
Официальный курс встретили котировками 27.4000 - 27.4400. За день выросли на 3 копейки относительно открытия и снизились на 2 копейки относительно вчерашнего закрытия.
Доходящая до нас информация от участников рынка позволяет определить характер сессии как театр одного актера. До обеда играл НБУ, а после обеда Ситибанк.
Для любителей теории заговора могу предложить версию, что нерезиденты задирают курс вверх, чтобы подороже купить доллар за облигации
Этот день в истории:
2019 - 27.0811 (+11) +39
2018 - 26.3296 (+16) +105
2017 - 27.0246 (+0)
2016 - 26.1085 (-11)
Додано: П'ят 03 кві, 2020 16:16
|