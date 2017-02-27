Додано: П'ят 03 кві, 2020 23:14

без документов никак !! истину говорю вот приходит вирус и спрашивает ваши документы? документов нету значит заражем. Только синяя книжечка с тризубом в левом кармане поближе к сердцу спасет от короны, а если еще гимн петь и вышиванку одеть то ни кой вирус нестрашен он от страха( смеха) сдохнет.

Имхо украина превратилась окончательно в полицейское государство вирус это предлог. дальше в полицейском государстве запрется долы и частный бизнес. зачем рабам валюта они должный работать за еду и целовать попу олигархам, если не нравится то за заборам на твое место еще 200 человек ждет. Сейчас на время карантина с оленей стрясут немого заначки в виде долларов и будет курс по 20 грн, но для избранных .

Как то так мне видится ситуация. Вам не смешно что карантин устанавливает мент без ментовского образования ( и в обще бывший бандюга)?

По правилам должен главный санитарный врач.

Осталось тока интернет отключить по предлогом борьбы с короновирусом

Востаннє редагувалось Crocodila в П'ят 03 кві, 2020 23:15, всього редагувалось 1 раз.

Страх убивает разум