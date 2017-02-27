RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 494449454946494749484949>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7.4 5 110
25.01-25.5
4%
4
25.51-26.0
1%
1
26.01-26.5
5%
5
26.51-27.0
5%
5
27.01-27.5
15%
17
27.51-28.0
14%
15
28.01-28.5
9%
10
28.51-29.0
13%
14
29.01-29.5
5%
6
29.51-30.0
4%
4
больше 30
26%
29
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 22:55

Одной из причин увольнения министра финансов Игоря Уманского называли отказ премьера Дениса Шмыгаля ликвидировать схемы минимизации налогов, о которых ему рассказал Уманский.

В своем Facebook бывший глава финансового ведомства косвенно подтвердил эту версию и рассказал о работе таких схем.

"Пока (пока!) дам лишь один публичный комментарий, скорее уточнение. Относительно "5 млрд грн в месяц". Итак. "5 млрд грн в месяц"» - это речь лишь по НДС. Раз. Сумма в разные месяцы разная - это округлённая средняя по периодам. Приведена для понимания объема проблемы. Два... Чтобы "оптимизировать" такой объём НДС, необходимый объём самих операций "в оптимизации" в разы больше. И это - уход от налогообложения по прибыли 2-3 млрд грн. Три. "Игры" с налоговым долгом (его надувание, оспаривание, списание...) - ещё порядка 2-3 в месяц. Четыре", - перечислил Уманский.

По его словам, на эти схемы замкнуты контрабанда и кешевые операции, которые без доступа к базам данных посчитать пока не возможно.

В итоге госбюджет в месяц теряет порядка 10 млрд грн.
kwon
 
Повідомлень: 1773
З нами з: 20.03.13
Подякував: 80 раз.
Подякували: 295 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 22:59

  proftpd66 написав:
  greenozon написав:З 6 квітня в Україні карантинні заходи стають жорсткішими.

⛔️ Забороняється перебування на вулиці дітей до 14 років без супроводу дорослих.

⛔️ Не можна виходити з дому без документів.

⛔️ Особи віком 60+ мають знаходитися на самоізоляції.


где данные? там был еще идиотизм что нельзя спортом заниматься. Это есть?

с*** д... б***

Там и в лес нельзя ходить, и втроем ходить, и по улицам в масках ходить. И документы зачем-то вирусу нужны.
А про 60+ я не читал. Откуда инфа? И что тогда кушать 60+?
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21595
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1493 раз.
Подякували: 2202 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 23:06

Это шедеврально! Так долго придумывали:
Перелет и проживание семьи президента Украины Владимира Зеленского в Омане в начале января этого года оплачивала супруга главы государства Елена Зеленская, с дорогой обратно – помог султанат Омана.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в пресс-службе Офиса Президента
komp
1
 
Повідомлень: 8182
З нами з: 08.11.07
Подякував: 2232 раз.
Подякували: 3250 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 23:08

  чик написав:
З 6 квітня в Україні карантинні заходи стають жорсткішими.

не ну бред же какой то...

Вирус летит на запах шашлыка. Да-да!
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 9518
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1098 раз.
Подякували: 2510 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 23:12

Доктор Комаровский о том, что в эти дни глубоко волнует каждого. "ГОРДОН" (2020)

https://youtu.be/vXFSW3Apt9U?t=484
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2466
З нами з: 22.12.16
Подякував: 177 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 23:14

без документов никак !! истину говорю вот приходит вирус и спрашивает ваши документы? документов нету значит заражем. Только синяя книжечка с тризубом в левом кармане поближе к сердцу спасет от короны, а если еще гимн петь и вышиванку одеть то ни кой вирус нестрашен он от страха( смеха) сдохнет.
Имхо украина превратилась окончательно в полицейское государство вирус это предлог. дальше в полицейском государстве запрется долы и частный бизнес. зачем рабам валюта они должный работать за еду и целовать попу олигархам, если не нравится то за заборам на твое место еще 200 человек ждет. Сейчас на время карантина с оленей стрясут немого заначки в виде долларов и будет курс по 20 грн, но для избранных .
Как то так мне видится ситуация. Вам не смешно что карантин устанавливает мент без ментовского образования ( и в обще бывший бандюга)?
По правилам должен главный санитарный врач.
Осталось тока интернет отключить по предлогом борьбы с короновирусом
Востаннє редагувалось Crocodila в П'ят 03 кві, 2020 23:15, всього редагувалось 1 раз.
Страх убивает разум
Crocodila
 
Повідомлень: 1222
З нами з: 11.01.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 183 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 23:15

наверное нам не говорят, а ночью сжигают трупы...
а шо делать?
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6060
З нами з: 03.01.09
Подякував: 4394 раз.
Подякували: 684 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 23:16

  hxbbgaf написав:А про 60+ я не читал. Откуда инфа? И что тогда кушать 60+?

да не ссыте.
я сегодня прошелся по улице без маски на лице. всем похер.
я думаю, что когда потеплеет, то все выйдут гулять. Столько тюрем нет у нас в стране.
а когда еще месяц этот карантин продлиться, государство получит шиш, а не налоги, и когда будет огромный долг по ЖКХ, вот тогда скорей всего введут комендантский час.

у нас сначала разрешают базары, а потом запрещают перемещаться гражданам.
короче: шиза в стране.
dima_beleb
 
Повідомлень: 511
З нами з: 11.10.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 23:18

  чик написав:наверное нам не говорят, а ночью сжигают трупы...

дурость это бацыла цумы или сибирки может столетиями быть в спящем режиме . А вирус это не бактерия живет мало без носителя . до 10 ней в балогпреятной среде или 7-8 минут на солнце, и чем температура выше тем меньше живет
Страх убивает разум
Crocodila
 
Повідомлень: 1222
З нами з: 11.01.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 183 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 23:19

  чик написав:наверное нам не говорят, а ночью сжигают трупы...

откуда их????
это мировая афера. Раздули обычный вирус до уровня эболы или сибирской язвы.
dima_beleb
 
Повідомлень: 511
З нами з: 11.10.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 494449454946494749484949>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 75stasstas75, centurionus, MSN [Bot] і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1731, 1732, 1733
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
17323 2184854
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 кві, 2020 22:18
osafly
Валютный рынок в мире 1 ... 687, 688, 689
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6889 1536856
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 кві, 2020 15:31
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 38, 39, 40
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
397 78958
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 кві, 2020 12:25
Surfer

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (84118)
04.04.2020 00:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.