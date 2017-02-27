Одной из причин увольнения министра финансов Игоря Уманского называли отказ премьера Дениса Шмыгаля ликвидировать схемы минимизации налогов, о которых ему рассказал Уманский.
В своем Facebook бывший глава финансового ведомства косвенно подтвердил эту версию и рассказал о работе таких схем.
"Пока (пока!) дам лишь один публичный комментарий, скорее уточнение. Относительно "5 млрд грн в месяц". Итак. "5 млрд грн в месяц"» - это речь лишь по НДС. Раз. Сумма в разные месяцы разная - это округлённая средняя по периодам. Приведена для понимания объема проблемы. Два... Чтобы "оптимизировать" такой объём НДС, необходимый объём самих операций "в оптимизации" в разы больше. И это - уход от налогообложения по прибыли 2-3 млрд грн. Три. "Игры" с налоговым долгом (его надувание, оспаривание, списание...) - ещё порядка 2-3 в месяц. Четыре", - перечислил Уманский.
По его словам, на эти схемы замкнуты контрабанда и кешевые операции, которые без доступа к базам данных посчитать пока не возможно.
В итоге госбюджет в месяц теряет порядка 10 млрд грн.
без документов никак !! истину говорю вот приходит вирус и спрашивает ваши документы? документов нету значит заражем. Только синяя книжечка с тризубом в левом кармане поближе к сердцу спасет от короны, а если еще гимн петь и вышиванку одеть то ни кой вирус нестрашен он от страха( смеха) сдохнет. Имхо украина превратилась окончательно в полицейское государство вирус это предлог. дальше в полицейском государстве запрется долы и частный бизнес. зачем рабам валюта они должный работать за еду и целовать попу олигархам, если не нравится то за заборам на твое место еще 200 человек ждет. Сейчас на время карантина с оленей стрясут немого заначки в виде долларов и будет курс по 20 грн, но для избранных . Как то так мне видится ситуация. Вам не смешно что карантин устанавливает мент без ментовского образования ( и в обще бывший бандюга)? По правилам должен главный санитарный врач. Осталось тока интернет отключить по предлогом борьбы с короновирусом
Востаннє редагувалось Crocodila в П'ят 03 кві, 2020 23:15, всього редагувалось 1 раз.
hxbbgaf написав:А про 60+ я не читал. Откуда инфа? И что тогда кушать 60+?
да не ссыте. я сегодня прошелся по улице без маски на лице. всем похер. я думаю, что когда потеплеет, то все выйдут гулять. Столько тюрем нет у нас в стране. а когда еще месяц этот карантин продлиться, государство получит шиш, а не налоги, и когда будет огромный долг по ЖКХ, вот тогда скорей всего введут комендантский час.
у нас сначала разрешают базары, а потом запрещают перемещаться гражданам. короче: шиза в стране.
чик написав:наверное нам не говорят, а ночью сжигают трупы...
дурость это бацыла цумы или сибирки может столетиями быть в спящем режиме . А вирус это не бактерия живет мало без носителя . до 10 ней в балогпреятной среде или 7-8 минут на солнце, и чем температура выше тем меньше живет