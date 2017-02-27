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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 03 кві, 2020 23:21
та прикалываюсь, вы шо?
а шо делать?
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чик
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 23:21
Crocodila написав:
без документов никак !! истину говорю вот приходит вирус и спрашивает ваши документы? документов нету значит заражем. Только синяя книжечка с тризубом в левом кармане поближе к сердцу спасет от короны, а если еще гимн петь и вышиванку одеть то ни кой вирус нестрашен он от страха( смеха) сдохнет.
Имхо украина превратилась окончательно в полицейское государство вирус это предлог. дальше в полицейском государстве запрется долы и частный бизнес. зачем рабам валюта они должный работать за еду и целовать попу олигархам, если не нравится то за заборам на твое место еще 200 человек ждет. Сейчас на время карантина с оленей стрясут немого заначки в виде долларов и будет курс по 20 грн, но для избранных .
Как то так мне видится ситуация. Вам не смешно что карантин устанавливает мент без ментовского образования ( и в обще бывший бандюга)?
По правилам должен главный санитарный врач.
Осталось тока интернет отключить по предлогом борьбы с короновирусом
сколько я смотрю блогеров из разных стран, в полицейское гос. превращается половина планеты.
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dima_beleb
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 23:23
hxbbgaf написав:
А про 60+ я не читал. Откуда инфа? И что тогда кушать 60+?
Кабинет министров установил, что лицами, нуждающимися в самоизоляции, являются как лица, заболевшие или контактировавшие с больными COVID-19 либо в отношении которых есть подозрение на инфицирование, так и все лица, достигшие 60-летнего возраста.
Соответствующая норма предусмотрена в обнародованном на официальном правительственном портале постановлении Кабмина №255 от 2 апреля.
В постановлении отмечается, что в части лиц старше 60 лет ограничение не распространяется только на граждан, осуществляющих мероприятия, связанные с недопущением распространения COVID-19, в также обеспечивающих деятельность объектов критической инфраструктуры.
"Лица, нуждающиеся в самоизоляции, обязаны постоянно находиться в определенном ими месте самоизоляции, воздерживаться от контакта с другими лицами, кроме тех, с которыми совместно проживают", – сказано в документе.
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komp
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 23:28
komp написав: hxbbgaf написав:
А про 60+ я не читал. Откуда инфа? И что тогда кушать 60+?
Кабинет министров установил, что лицами, нуждающимися в самоизоляции, являются как лица, заболевшие или контактировавшие с больными COVID-19 либо в отношении которых есть подозрение на инфицирование, так и все лица, достигшие 60-летнего возраста.
Соответствующая норма предусмотрена в обнародованном на официальном правительственном портале постановлении Кабмина №255 от 2 апреля.
В постановлении отмечается, что в части лиц старше 60 лет ограничение не распространяется только на граждан, осуществляющих мероприятия, связанные с недопущением распространения COVID-19, в также обеспечивающих деятельность объектов критической инфраструктуры.
"Лица, нуждающиеся в самоизоляции, обязаны постоянно находиться в определенном ими месте самоизоляции, воздерживаться от контакта с другими лицами, кроме тех, с которыми совместно проживают", – сказано в документе.
Т.е. одинокие старики станут преступниками или подохнут с голоду.
бинго.
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dima_beleb
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 23:31
Доброй ночи .
Я стесняюсь написать , что пишу ВСЕМ !
Вряд ли меня поймут все ....
В Украине уже больше 1 тыс. заболевших.
Очень Прошу Вас всех , серьезно отнестись к рекомендации врачей .
Вы все храбрые , пока не умрет кто то из близких или знакомый .
Потом будете любым г*** рот полоскать , чтобы не издохнуть .
Потому, Прошу , перед выходными и во время их соблюдать все нормы санитарных правил .
Сказали не выходить -не выходите .
Сказали носить паспорт -носите !(иначе как вас еб...ых узнать когда вы о бос ра нный лежите на улице) .
Это для тех , кто не видел не опознанных трупов.
Сказали ходить с намордниками с ваты -ходите !
Вам говорят , для вашей безопасности !
Чем , кто возмущен ?
Путешествие в морг , освежит ваши нервы .
Су....а ,Жизнь ОДНА не обо-.-.есь в конце !
Может еще внуков увидеть хотите ?
Половину бреда -не могу комментировать .
Берегите себя и своих близких .
Переругнусь с любым , кто будет обсуждать рекомендации врачей .
Востаннє редагувалось холява
в П'ят 03 кві, 2020 23:40, всього редагувалось 1 раз.
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холява
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 23:32
пропоную усім "вірусопофігістам" тулити на гілку "вірусооптимістів-врусовсепропальців", задрали спамом ... ще й мозгами убогі ... кому пофіг, цілуйте ікони-турніки-мангали-ручкидверей і т.п.
Гілка точно за тижнів три очиститься від дебілів.
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stas_rst
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 23:33
холява написав:
Доброй ночи .
Я стесняюсь написать , что пишу ВСЕМ !
Вряд ли меня поймут все ....
В Украине уже больше 1 тыс. заболевших.
Очень Прошу Вас всех , серьезно отнестись к рекомендации врачей .
Вы все храбрые , пока не умрет кто то из близких или знакомый .
Потом будете любым г*** рот полоскать , чтобы не издохнуть .
Потому, Прошу , перед выходными и во время их соблюдать все нормы санитарных правил .
Сказали не выходить -не выходите .
Сказали носить паспорт -носите !(иначе как вас еб...ых узнать когда вы о бос ра нный лежите на улице .
Это для тех , кто не видел не опознанных трупов.
Сказали ходить с намордниками с ваты -ходите !
Вам говорят , для вашей безопасности !
Чем , кто возмущен ?
Путешествие в морг , освежит ваши нервы .
Су....а ,Жизнь ОДНА не обо-.-.есь в конце !
Может еще внуков увидеть хотите ?
Половину бреда -не могу комментировать .
Берегите себя и своих близких .
Переругнусь с любым , кто будет обсуждать рекомендации врачей .
лучше сдохнуть, чем жить как собака.
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dima_beleb
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 23:34
stas_rst написав:
пропоную усім "вірусопофігістам" тулити на гілку "вірусооптимістів-врусовсепропальців", задрали спамом ... ще й мозгами убогі ... кому пофіг, цілуйте ікони-турніки-мангали-ручкидверей і т.п.
Гілка точно за тижнів три очиститься від дебілів.
мозгами убогие это вы все.
ТВ-зомби.
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 23:35
Василь-Рівне написав: zzzzzz написав:
Статья комсомольский бред и манипуляции.
Ох я би не кидався такими непотрібними емоційними заявами.
Zzzzzz,как нередко, в точку. Соросята - те же комсомольцы, только от капитализма.Василь, снимите, наконец, шоры! А то, что неважные комсомольцы - так и мораль в государстве нынче неважная..
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
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