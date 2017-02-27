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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 49454946494749484949>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7.4 5 110
25.01-25.5
4%
4
25.51-26.0
1%
1
26.01-26.5
5%
5
26.51-27.0
5%
5
27.01-27.5
15%
17
27.51-28.0
14%
15
28.01-28.5
9%
10
28.51-29.0
13%
14
29.01-29.5
5%
6
29.51-30.0
4%
4
больше 30
26%
29
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 23:21

та прикалываюсь, вы шо?
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 23:21

  Crocodila написав:без документов никак !! истину говорю вот приходит вирус и спрашивает ваши документы? документов нету значит заражем. Только синяя книжечка с тризубом в левом кармане поближе к сердцу спасет от короны, а если еще гимн петь и вышиванку одеть то ни кой вирус нестрашен он от страха( смеха) сдохнет.
Имхо украина превратилась окончательно в полицейское государство вирус это предлог. дальше в полицейском государстве запрется долы и частный бизнес. зачем рабам валюта они должный работать за еду и целовать попу олигархам, если не нравится то за заборам на твое место еще 200 человек ждет. Сейчас на время карантина с оленей стрясут немого заначки в виде долларов и будет курс по 20 грн, но для избранных .
Как то так мне видится ситуация. Вам не смешно что карантин устанавливает мент без ментовского образования ( и в обще бывший бандюга)?
По правилам должен главный санитарный врач.
Осталось тока интернет отключить по предлогом борьбы с короновирусом

сколько я смотрю блогеров из разных стран, в полицейское гос. превращается половина планеты.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 23:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  hxbbgaf написав:А про 60+ я не читал. Откуда инфа? И что тогда кушать 60+?

Кабинет министров установил, что лицами, нуждающимися в самоизоляции, являются как лица, заболевшие или контактировавшие с больными COVID-19 либо в отношении которых есть подозрение на инфицирование, так и все лица, достигшие 60-летнего возраста.
Соответствующая норма предусмотрена в обнародованном на официальном правительственном портале постановлении Кабмина №255 от 2 апреля.

В постановлении отмечается, что в части лиц старше 60 лет ограничение не распространяется только на граждан, осуществляющих мероприятия, связанные с недопущением распространения COVID-19, в также обеспечивающих деятельность объектов критической инфраструктуры.

"Лица, нуждающиеся в самоизоляции, обязаны постоянно находиться в определенном ими месте самоизоляции, воздерживаться от контакта с другими лицами, кроме тех, с которыми совместно проживают", – сказано в документе.
komp
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 23:28

  komp написав:
  hxbbgaf написав:А про 60+ я не читал. Откуда инфа? И что тогда кушать 60+?

Кабинет министров установил, что лицами, нуждающимися в самоизоляции, являются как лица, заболевшие или контактировавшие с больными COVID-19 либо в отношении которых есть подозрение на инфицирование, так и все лица, достигшие 60-летнего возраста.
Соответствующая норма предусмотрена в обнародованном на официальном правительственном портале постановлении Кабмина №255 от 2 апреля.

В постановлении отмечается, что в части лиц старше 60 лет ограничение не распространяется только на граждан, осуществляющих мероприятия, связанные с недопущением распространения COVID-19, в также обеспечивающих деятельность объектов критической инфраструктуры.

"Лица, нуждающиеся в самоизоляции, обязаны постоянно находиться в определенном ими месте самоизоляции, воздерживаться от контакта с другими лицами, кроме тех, с которыми совместно проживают", – сказано в документе.

Т.е. одинокие старики станут преступниками или подохнут с голоду.
бинго.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 23:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Доброй ночи .

Я стесняюсь написать , что пишу ВСЕМ !
Вряд ли меня поймут все ....
В Украине уже больше 1 тыс. заболевших.
Очень Прошу Вас всех , серьезно отнестись к рекомендации врачей .
Вы все храбрые , пока не умрет кто то из близких или знакомый .
Потом будете любым г*** рот полоскать , чтобы не издохнуть .

Потому, Прошу , перед выходными и во время их соблюдать все нормы санитарных правил .
Сказали не выходить -не выходите .
Сказали носить паспорт -носите !(иначе как вас еб...ых узнать когда вы о бос ра нный лежите на улице) .
Это для тех , кто не видел не опознанных трупов.
Сказали ходить с намордниками с ваты -ходите !
Вам говорят , для вашей безопасности !
Чем , кто возмущен ?
Путешествие в морг , освежит ваши нервы .


Су....а ,Жизнь ОДНА не обо-.-.есь в конце !
Может еще внуков увидеть хотите ?
Половину бреда -не могу комментировать .
Берегите себя и своих близких .
Переругнусь с любым , кто будет обсуждать рекомендации врачей .
Востаннє редагувалось холява в П'ят 03 кві, 2020 23:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 23:32

пропоную усім "вірусопофігістам" тулити на гілку "вірусооптимістів-врусовсепропальців", задрали спамом ... ще й мозгами убогі ... кому пофіг, цілуйте ікони-турніки-мангали-ручкидверей і т.п.
Гілка точно за тижнів три очиститься від дебілів.
stas_rst
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 23:33

  холява написав:Доброй ночи .

Я стесняюсь написать , что пишу ВСЕМ !
Вряд ли меня поймут все ....
В Украине уже больше 1 тыс. заболевших.
Очень Прошу Вас всех , серьезно отнестись к рекомендации врачей .
Вы все храбрые , пока не умрет кто то из близких или знакомый .
Потом будете любым г*** рот полоскать , чтобы не издохнуть .

Потому, Прошу , перед выходными и во время их соблюдать все нормы санитарных правил .
Сказали не выходить -не выходите .
Сказали носить паспорт -носите !(иначе как вас еб...ых узнать когда вы о бос ра нный лежите на улице .
Это для тех , кто не видел не опознанных трупов.
Сказали ходить с намордниками с ваты -ходите !
Вам говорят , для вашей безопасности !
Чем , кто возмущен ?
Путешествие в морг , освежит ваши нервы .


Су....а ,Жизнь ОДНА не обо-.-.есь в конце !
Может еще внуков увидеть хотите ?
Половину бреда -не могу комментировать .
Берегите себя и своих близких .
Переругнусь с любым , кто будет обсуждать рекомендации врачей .

лучше сдохнуть, чем жить как собака.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 23:34

  stas_rst написав:пропоную усім "вірусопофігістам" тулити на гілку "вірусооптимістів-врусовсепропальців", задрали спамом ... ще й мозгами убогі ... кому пофіг, цілуйте ікони-турніки-мангали-ручкидверей і т.п.
Гілка точно за тижнів три очиститься від дебілів.

мозгами убогие это вы все.
ТВ-зомби.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 23:34

"Мы вдруг решили что в зоне риска находится 10тыс человек, и мы вдруг поставим на колени 20 млн человек!"

Доктор Комаровский о том, что в эти дни глубоко волнует каждого. "ГОРДОН" (2020)
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proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 23:35

  Василь-Рівне написав:
  zzzzzz написав:Статья комсомольский бред и манипуляции.

Ох я би не кидався такими непотрібними емоційними заявами.

Zzzzzz,как нередко, в точку. Соросята - те же комсомольцы, только от капитализма.Василь, снимите, наконец, шоры! А то, что неважные комсомольцы - так и мораль в государстве нынче неважная..
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Навуходоносор
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