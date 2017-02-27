Додано: П'ят 03 кві, 2020 23:31

Доброй ночи .



Я стесняюсь написать , что пишу ВСЕМ !

Вряд ли меня поймут все ....

В Украине уже больше 1 тыс. заболевших.

Очень Прошу Вас всех , серьезно отнестись к рекомендации врачей .

Вы все храбрые , пока не умрет кто то из близких или знакомый .

Потом будете любым г*** рот полоскать , чтобы не издохнуть .



Потому, Прошу , перед выходными и во время их соблюдать все нормы санитарных правил .

Сказали не выходить -не выходите .

Сказали носить паспорт -носите !(иначе как вас еб...ых узнать когда вы о бос ра нный лежите на улице) .

Это для тех , кто не видел не опознанных трупов.

Сказали ходить с намордниками с ваты -ходите !

Вам говорят , для вашей безопасности !

Чем , кто возмущен ?

Путешествие в морг , освежит ваши нервы .





Су....а ,Жизнь ОДНА не обо-.-.есь в конце !

Может еще внуков увидеть хотите ?

Половину бреда -не могу комментировать .

Берегите себя и своих близких .

Переругнусь с любым , кто будет обсуждать рекомендации врачей .