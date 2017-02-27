Додано: П'ят 03 кві, 2020 23:51

Государственный ПриватБанк подал новый иск в кипрские суды, требуя возмещения убытков в размере $5,5 млрд в отношении схем, несущих все признаки мошенничества и отмывания денег, которые, как утверждает банк, были совершены его бывшими акционерами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, экс-первым замглавы правления Тимуром Новиковом и двумя кипрскими компаниями – PrimeCap (Cyprus) Limited и Duxton Holdings Limited.



Об этом говорится в сообщении банка в пятницу.



Согласно ему, новый иск был подан на Кипре 3 апреля 2020 года, после того как кипрский суд вынес обеспечительное распоряжение (document preservation order) против PrimeCap.



В релизе указывается, что иск относится к двум наборам операций, которые, по утверждению банка, были незаконно осуществлены в период с 2013 по 2016 год по указанию его бывших владельцев при содействии других ответчиков и включали в себя значительные суммы, выплачиваемые компаниям, принадлежащим и/или контролируемым Коломойским и Боголюбовым. Банк утверждает, что они были фиктивными кредитными соглашениями, ни одно из которых не был погашено.