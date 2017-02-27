лучше сдохнуть, чем жить как собака.[/quote]
Димыч , потри за собой ...
Не умно .
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 03 кві, 2020 23:38
Додано: П'ят 03 кві, 2020 23:44
холява
постоянно в быту контактируем с больными тубиком и прочая и вирусов есть тьма - цита, эпштейна и т.п. всё куда опаснее короны...
а шо делать?
Додано: П'ят 03 кві, 2020 23:50
На некоторые вирусы есть иммунитет , прививки БЦЖ.
На этот -нет .
Нельзя строить из себя умных , увидев не знакомый предмет , он может взорваться или уже .... , кого укроет неизвестно .
Поэтому внимательно следим за здоровьем.
Додано: П'ят 03 кві, 2020 23:51
Государственный ПриватБанк подал новый иск в кипрские суды, требуя возмещения убытков в размере $5,5 млрд в отношении схем, несущих все признаки мошенничества и отмывания денег, которые, как утверждает банк, были совершены его бывшими акционерами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, экс-первым замглавы правления Тимуром Новиковом и двумя кипрскими компаниями – PrimeCap (Cyprus) Limited и Duxton Holdings Limited.
Об этом говорится в сообщении банка в пятницу.
Согласно ему, новый иск был подан на Кипре 3 апреля 2020 года, после того как кипрский суд вынес обеспечительное распоряжение (document preservation order) против PrimeCap.
В релизе указывается, что иск относится к двум наборам операций, которые, по утверждению банка, были незаконно осуществлены в период с 2013 по 2016 год по указанию его бывших владельцев при содействии других ответчиков и включали в себя значительные суммы, выплачиваемые компаниям, принадлежащим и/или контролируемым Коломойским и Боголюбовым. Банк утверждает, что они были фиктивными кредитными соглашениями, ни одно из которых не был погашено.
Додано: П'ят 03 кві, 2020 23:55
Обязательно в маске на улице это с 6 числа.
И при чем туть тюрьмы, там же штраф по админке от 17к до 35к. Дадут команду полиции протоколы штамповать, будут бюджет наполнять с тех, кто без маски на улицу вышел.
Прецедент уже есть. Штраф пенсионеру на 17к за то, что был в АТБ без маски
Додано: П'ят 03 кві, 2020 23:58
а как взять штраф с людей у которых нет ничего кроме пенсии?
как оштрафовали, если с 6 числа?
Востаннє редагувалось dima_beleb в Суб 04 кві, 2020 00:02, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 04 кві, 2020 00:00
Додано: Суб 04 кві, 2020 00:01
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Там оговорки есть. Если больше идти не кому за продуктами или гулять с животными, то можно но в маске.
Более того, если ты заболел короной и тоже некому принести поесть или купить лекарства, то тоже можно выйти в мир за едой и лекарствами, но не дальше 2 км от дома (места самоизоляции) в маске или респираторе без клапана выдоха.
Додано: Суб 04 кві, 2020 00:01
Вангую, що зміцнення гривні відбуватиметься тільки до Паски, а далі знову повернемось до 28.ХХ
Додано: Суб 04 кві, 2020 00:03
Re: Валютный рынок в контексте ДС
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