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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4946494749484949>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7.4 5 110
25.01-25.5
4%
4
25.51-26.0
1%
1
26.01-26.5
5%
5
26.51-27.0
5%
5
27.01-27.5
15%
17
27.51-28.0
14%
15
28.01-28.5
9%
10
28.51-29.0
13%
14
29.01-29.5
5%
6
29.51-30.0
4%
4
больше 30
26%
29
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 23:38

  dima_beleb написав: .

лучше сдохнуть, чем жить как собака.[/quote]

Димыч , потри за собой ...
Не умно .
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 23:44

холява
постоянно в быту контактируем с больными тубиком и прочая и вирусов есть тьма - цита, эпштейна и т.п. всё куда опаснее короны...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 23:50

  чик написав:холява
постоянно в быту контактируем с больными тубиком и прочая и вирусов есть тьма - цита, эпштейна и т.п. всё куда опаснее короны...



На некоторые вирусы есть иммунитет , прививки БЦЖ.
На этот -нет .

Нельзя строить из себя умных , увидев не знакомый предмет , он может взорваться или уже .... , кого укроет неизвестно .
Поэтому внимательно следим за здоровьем.
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 23:51

Государственный ПриватБанк подал новый иск в кипрские суды, требуя возмещения убытков в размере $5,5 млрд в отношении схем, несущих все признаки мошенничества и отмывания денег, которые, как утверждает банк, были совершены его бывшими акционерами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, экс-первым замглавы правления Тимуром Новиковом и двумя кипрскими компаниями – PrimeCap (Cyprus) Limited и Duxton Holdings Limited.

Об этом говорится в сообщении банка в пятницу.

Согласно ему, новый иск был подан на Кипре 3 апреля 2020 года, после того как кипрский суд вынес обеспечительное распоряжение (document preservation order) против PrimeCap.

В релизе указывается, что иск относится к двум наборам операций, которые, по утверждению банка, были незаконно осуществлены в период с 2013 по 2016 год по указанию его бывших владельцев при содействии других ответчиков и включали в себя значительные суммы, выплачиваемые компаниям, принадлежащим и/или контролируемым Коломойским и Боголюбовым. Банк утверждает, что они были фиктивными кредитными соглашениями, ни одно из которых не был погашено.
kwon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 23:55

  dima_beleb написав:
  hxbbgaf написав:А про 60+ я не читал. Откуда инфа? И что тогда кушать 60+?

да не ссыте.
я сегодня прошелся по улице без маски на лице. всем похер.
я думаю, что когда потеплеет, то все выйдут гулять. Столько тюрем нет у нас в стране.
а когда еще месяц этот карантин продлиться, государство получит шиш, а не налоги, и когда будет огромный долг по ЖКХ, вот тогда скорей всего введут комендантский час.

у нас сначала разрешают базары, а потом запрещают перемещаться гражданам.
короче: шиза в стране.

Обязательно в маске на улице это с 6 числа.
И при чем туть тюрьмы, там же штраф по админке от 17к до 35к. Дадут команду полиции протоколы штамповать, будут бюджет наполнять с тех, кто без маски на улицу вышел.
Прецедент уже есть. Штраф пенсионеру на 17к за то, что был в АТБ без маски :mrgreen:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 23:58

  Kalgan написав:
  dima_beleb написав:
  hxbbgaf написав:А про 60+ я не читал. Откуда инфа? И что тогда кушать 60+?

да не ссыте.
я сегодня прошелся по улице без маски на лице. всем похер.
я думаю, что когда потеплеет, то все выйдут гулять. Столько тюрем нет у нас в стране.
а когда еще месяц этот карантин продлиться, государство получит шиш, а не налоги, и когда будет огромный долг по ЖКХ, вот тогда скорей всего введут комендантский час.

у нас сначала разрешают базары, а потом запрещают перемещаться гражданам.
короче: шиза в стране.

Обязательно в маске на улице это с 6 числа.
И при чем туть тюрьмы, там же штраф по админке от 17к до 35к. Дадут команду полиции протоколы штамповать, будут бюджет наполнять с тех, кто без маски на улицу вышел.
Прецедент уже есть. Штраф пенсионеру на 17к за то, что был в АТБ без маски :mrgreen:

а как взять штраф с людей у которых нет ничего кроме пенсии?
как оштрафовали, если с 6 числа?
Востаннє редагувалось dima_beleb в Суб 04 кві, 2020 00:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 00:00

  холява написав:
  dima_beleb написав: .

лучше сдохнуть, чем жить как собака.


Димыч , потри за собой ...
Не умно .[/quote]
модеры химичат.
я это писал в другой теме.
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 00:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  hxbbgaf написав:А про 60+ я не читал. Откуда инфа? И что тогда кушать 60+?

Там оговорки есть. Если больше идти не кому за продуктами или гулять с животными, то можно но в маске.
Более того, если ты заболел короной и тоже некому принести поесть или купить лекарства, то тоже можно выйти в мир за едой и лекарствами, но не дальше 2 км от дома (места самоизоляции) в маске или респираторе без клапана выдоха.
Kalgan
 
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Вангую, що зміцнення гривні відбуватиметься тільки до Паски, а далі знову повернемось до 28.ХХ
vovikhan1991
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Re: Валютный рынок в контексте ДС

  dima_beleb написав:а как взять штраф с людей у которых нет ничего кроме пенсии?

Ну вот и посмотрим как ... думаю в новостях про это еще будут писать.
Но скорее всего, будет какой нибудь автоматический вычет с пенсии, на которую и так выжить нельзя :roll:
Kalgan
 
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