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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4946494749484949

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7.4 5 110
25.01-25.5
4%
4
25.51-26.0
1%
1
26.01-26.5
5%
5
26.51-27.0
5%
5
27.01-27.5
15%
17
27.51-28.0
14%
15
28.01-28.5
9%
10
28.51-29.0
13%
14
29.01-29.5
5%
6
29.51-30.0
4%
4
больше 30
26%
29
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 00:05

  Kalgan написав:
  dima_beleb написав:а как взять штраф с людей у которых нет ничего кроме пенсии?

Ну вот и посмотрим как ... думаю в новостях про это еще будут писать.
Но скорее всего, будет какой нибудь автоматический вычет с пенсии, на которую и так выжить нельзя :roll:

я думаю, хер положат на эти протоколы.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 00:12

самый смех минздарв не требует носить маски
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так что это хотелки авакова
Страх убивает разум
Crocodila
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 00:13

Арахамия сказал, что к антиколомойскому закону уже подали более 5000 правок. Т.е. закон про землю уже переплюнули. и еще есть время для подачи других правок.
Это ж они до осени принимать будут :shock:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 00:26

  Crocodila написав:самый смех минздарв не требует носить маски
оф станица в facebook
"МОЗ рекомендує: COVID-19: Коли та як необхідно використовувати медичні маски"
https://www.facebook.com/moz.ukr/photos ... =3&theater

так что это хотелки авакова

Решили всех лохов согнать и обрить.
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 00:29

vovikhan1991
Скорее всего да
75stasstas75
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