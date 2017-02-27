я думаю, хер положат на эти протоколы.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 04 кві, 2020 00:05
я думаю, хер положат на эти протоколы.
Додано: Суб 04 кві, 2020 00:12
самый смех минздарв не требует носить маски
оф станица в facebook
"МОЗ рекомендує: COVID-19: Коли та як необхідно використовувати медичні маски"
так что это хотелки авакова
Страх убивает разум
Додано: Суб 04 кві, 2020 00:13
Арахамия сказал, что к антиколомойскому закону уже подали более 5000 правок. Т.е. закон про землю уже переплюнули. и еще есть время для подачи других правок.
Это ж они до осени принимать будут
Додано: Суб 04 кві, 2020 00:26
Решили всех лохов согнать и обрить.
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