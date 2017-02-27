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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 04 кві, 2020 00:13
Арахамия сказал, что к антиколомойскому закону уже подали более 5000 правок. Т.е. закон про землю уже переплюнули. и еще есть время для подачи других правок.
Это ж они до осени принимать будут
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Додано: Суб 04 кві, 2020 00:26
Решили всех лохов согнать и обрить.
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Додано: Суб 04 кві, 2020 00:29
vovikhan1991
Скорее всего да
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75stasstas75
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Додано: Суб 04 кві, 2020 00:49
vovikhan1991 написав:
Вангую, що зміцнення гривні відбуватиметься тільки до Паски, а далі знову повернемось до 28.ХХ
То же мнение. Готовлю бумагу чтобы 15 нанести визит в онлайн банк на закупку денег. Снижают искусственно потому что знают что на Великий Праздник достанут заначки все у кого они есть
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v_bashin
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Додано: Суб 04 кві, 2020 06:55
Grand Touring написав:
А знаете почему клиенты Ситибанка сейчас покупают валюту? - темный, ограниченый народ.
Лохи,они не знают о радужных перспективах гривны в свете отмены импорта.
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goldfinger
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Додано: Суб 04 кві, 2020 07:01
komp написав:
Это шедеврально! Так долго придумывали:
Перелет и проживание семьи президента Украины Владимира Зеленского в Омане в начале января этого года оплачивала супруга главы государства Елена Зеленская, с дорогой обратно – помог султанат Омана.
Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в пресс-службе Офиса Президента
#плюньклоунуврожу.после карантина.
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