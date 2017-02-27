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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4943494449454946

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7.4 5 111
25.01-25.5
4%
4
25.51-26.0
1%
1
26.01-26.5
5%
5
26.51-27.0
5%
5
27.01-27.5
15%
17
27.51-28.0
14%
15
28.01-28.5
9%
10
28.51-29.0
13%
14
29.01-29.5
5%
6
29.51-30.0
5%
5
больше 30
26%
29
Всього голосів : 111
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 00:13

Арахамия сказал, что к антиколомойскому закону уже подали более 5000 правок. Т.е. закон про землю уже переплюнули. и еще есть время для подачи других правок.
Это ж они до осени принимать будут :shock:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 00:26

  Crocodila написав:самый смех минздарв не требует носить маски
оф станица в facebook
"МОЗ рекомендує: COVID-19: Коли та як необхідно використовувати медичні маски"
https://www.facebook.com/moz.ukr/photos ... =3&theater

так что это хотелки авакова

Решили всех лохов согнать и обрить.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 00:29

vovikhan1991
Скорее всего да
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 00:49

  vovikhan1991 написав:Вангую, що зміцнення гривні відбуватиметься тільки до Паски, а далі знову повернемось до 28.ХХ


То же мнение. Готовлю бумагу чтобы 15 нанести визит в онлайн банк на закупку денег. Снижают искусственно потому что знают что на Великий Праздник достанут заначки все у кого они есть
v_bashin
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 06:55

  Grand Touring написав:А знаете почему клиенты Ситибанка сейчас покупают валюту? - темный, ограниченый народ.

Лохи,они не знают о радужных перспективах гривны в свете отмены импорта.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 07:01

  komp написав:Это шедеврально! Так долго придумывали:
Перелет и проживание семьи президента Украины Владимира Зеленского в Омане в начале января этого года оплачивала супруга главы государства Елена Зеленская, с дорогой обратно – помог султанат Омана.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в пресс-службе Офиса Президента

#плюньклоунуврожу.после карантина.
goldfinger
 
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