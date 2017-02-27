Давайте просто посмотрим в недалекое будущее (полгода-год) ВВП Украины будет минус 5-10% Внешние долги вырастут на 5-10 млрд (если МВФ даст деньги) Инфляция увеличится до двухзначного показателя Безработица вырастет в разы. Закроются тысячи - десятки тысяч бизнесов. Бюджетные расходы возрастут, а доходы резко упадут. Дефицит бюджета будет покрываться печатью миллиардов ничем необеспеченных гривен Приток валюты от гастеров резко уменьшится
Ещё раз - это оптимистично-реалистический сценарий, он всего лишь чуть-чуть хуже официального прогноза от Кабмина.
не изобретайте
Вот прогноз от Кабмина падение ВВП - 4% (вместо роста на 3,5%) инфляция - 9% курс - 29,5 падение зарплат - 10% рост дефицит бюджета с 2% до 6%
Как показывает опыт прогнозы от властей всегда излишне оптимистичны и несколько радужны.
Не прошло и двух дней и прогнозы Кабмина стали ещё ближе к тому что я писал
Новый прогноз от Кабмина падение ВВП - 5% (вместо роста на 3,5%) инфляция - 11,6%
Изменения в бюджет могут принять по быстрому, и начать эмиссию гривны.
Так я об этом уже давно тут писал, в нынешней ситуации эмиссия гривны неизбежна как восход солнца. Ну или временный дефолт по долгам в этом году. Полстраны не работает, бюджет в полном провале, а пенсии платить надо, бюджетникам платить надо, потребности инфраструктуры надо, война опять же. Долги огромные отдавать надо. Тут никакой транш МВФ не спасёт. Где деньги брать в этой ситуации ? Судя по поведению Зеленского выбор будет в пользу эмиссии.
ситуация в мире одинакова, весь мир будет проводить эмиссию, значит все деньги будут терять покупательную способность вместе...
Самое важное политическое событие 2 апреля, которое по своему резонансу превосходит даже скандал с братьями Ермаками: Экс-министр финансов Игорь Уманский, которого уволили спустя три недели работы, обвинил прямым текстом премьер-министра Дениса Шмыгаля и главу налоговой службы Сергея Верланова в "крышевании" масштабных схем разворовывания НДС на миллиарды! НАБУ и САП должны открыть дело по Шмыгалю и Верланову на основе вот этой цитаты из интервью "LB":
"Я прихожу к нему (Шмыгалю), показываю: «Смотрите, мы тут сейчас плюшками балуемся, а вот – информация по каждому месяцу, и это только «скрутки» с НДС. Это в среднем 5 миллиардов в месяц недополучает бюджет». Как только я пришел в Минфин, мне быстро со всех сторон сливать информацию начали – с расшифровками, по компаниям, по суммам. Где стартуют, через кого прогоняют, где выводят. И 5 миллиардов – это только по НДС! Клименко с Януковичем смотрят и говорят: «Блин, а что, так можно было?».
Минфин – не силовое министерство, я работаю с бумажками. Инструментов для наказаний у меня нет. Ну что я могу сделать с главой налоговой администрации?
Я не могу их уволить, могу только сделать представление – увольняет-то Кабмин. Но премьер против. Мол, не надо этого делать, они завалят нам квартал… Я ему: «Вы шутите? 5 миллиардов в месяц!».
…Но ничего не происходит. Вношу официальное представление на увольнение".
После подачи Уманским на увольнение Верланова и главы таможенной службы Нефедова Шмыгаль подал на увольнение... самого Уманского! То есть вместо реагирования на коррупционное преступление, Шмыгаль уволил того, кто разоблачал коррупционное преступление! Хотя если премьер с этими обвинениями был несогласен - так ему надо было бы провести официальное служебное расследование, дать оценку фактам, а не умалчивать и не увольнять! Уманского при этом даже не пригласили на заседание фракции, чтобы он объяснил причины. Уманского премьер не пустил на заседание бюджетного комитета, чтобы он там не заговорил. Президент Зеленский не задал ни одного вопроса - а почему министра финансов увольняют после трех недель работы?!
Какой секвестр бюджета может обсуждать правительство, если такие чудовищные дела творятся при сборе налогов? Жду, что Верховная Рада создаст следственную комиссию по проверке заявлений Уманского, такие обвинения нельзя оставить без расследования. Это просто за гранью морали!
Да, и еще - я понимаю, если президент не торопится комментировать скандалы. Но это не скандал - это заявление о преступлении в высшем руководстве страны. И президент Владимир Зеленский обязан немедленно отреагировать на это беспрецедентное обвинение. (С)
Kalgan написав:Арахамия сказал, что к антиколомойскому закону уже подали более 5000 правок. Т.е. закон про землю уже переплюнули. и еще есть время для подачи других правок. Это ж они до осени принимать будут
Да, утром сегодня прочитал об этом. Печалька. Любопытно как будут выруливать. На уровне комитета или через заседание ВР.
В сенсі? А як до цього вирулювали? Так і зараз. Комітет рекомендує прийняти Комітет рекомендує відхилити Голосуєм І так по кожній правці.
Экс-министр финансов Игорь Уманский, которого уволили спустя три недели работы, обвинил прямым текстом премьер-министра Дениса Шмыгаля и главу налоговой службы Сергея Верланова в "крышевании" масштабных схем разворовывания НДС на миллиарды!
....И 5 миллиардов – это только по НДС! Клименко с Януковичем смотрят и говорят: «Блин, а что, так можно было?».
Минфин – не силовое министерство, я работаю с бумажками. Инструментов для наказаний у меня нет. Ну что я могу сделать с главой налоговой администрации?
Итак, у экс-министра есть все "бумажки" (с расшифровками, по компаниям, по суммам. Где стартуют, через кого прогоняют, где выводят. ) И он вместо того чтобы идти в прокуратуру, НАБУ, СБУ и так далее с заявлением, и/или выложить на всё на общественный доступ в СМИ, идет к крышевателю всего этого. После чего его увольняют и он обиженный дуется "ай меня обидели..."
Давайте подумаем - чего на самом деле хотел экс-министр? Прикрыть все эти отмывки и схемы, или вписаться в них и поучаствовать в распиле бабла?
Экс-министр финансов Игорь Уманский, которого уволили спустя три недели работы, обвинил прямым текстом премьер-министра Дениса Шмыгаля и главу налоговой службы Сергея Верланова в "крышевании" масштабных схем разворовывания НДС на миллиарды!
....И 5 миллиардов – это только по НДС! Клименко с Януковичем смотрят и говорят: «Блин, а что, так можно было?».
Минфин – не силовое министерство, я работаю с бумажками. Инструментов для наказаний у меня нет. Ну что я могу сделать с главой налоговой администрации?
Итак, у экс-министра есть все "бумажки" (с расшифровками, по компаниям, по суммам. Где стартуют, через кого прогоняют, где выводят. )
ну бумажек то и может не быть, просто чел понимает схемы и объём отмыва.
Экс-министр финансов Игорь Уманский, которого уволили спустя три недели работы, обвинил прямым текстом премьер-министра Дениса Шмыгаля и главу налоговой службы Сергея Верланова в "крышевании" масштабных схем разворовывания НДС на миллиарды!
....И 5 миллиардов – это только по НДС! Клименко с Януковичем смотрят и говорят: «Блин, а что, так можно было?».
Минфин – не силовое министерство, я работаю с бумажками. Инструментов для наказаний у меня нет. Ну что я могу сделать с главой налоговой администрации?
Итак, у экс-министра есть все "бумажки" (с расшифровками, по компаниям, по суммам. Где стартуют, через кого прогоняют, где выводят. )
ну бумажек то и может не быть, просто чел понимает схемы и объём отмыва.
Я не верю что он без бумажек и доказательств пошел к премьеру, только на словах уверяя - "вот они воруют".