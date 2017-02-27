Додано: Суб 04 кві, 2020 11:16

Юрий БутусовСамое важное политическое событие 2 апреля, которое по своему резонансу превосходит даже скандал с братьями Ермаками: Экс-министр финансов Игорь Уманский, которого уволили спустя три недели работы, обвинил прямым текстом премьер-министра Дениса Шмыгаля и главу налоговой службы Сергея Верланова в "крышевании" масштабных схем разворовывания НДС на миллиарды! НАБУ и САП должны открыть дело по Шмыгалю и Верланову на основе вот этой цитаты из интервью "LB":"Я прихожу к нему (Шмыгалю), показываю: «Смотрите, мы тут сейчас плюшками балуемся, а вот – информация по каждому месяцу, и это только «скрутки» с НДС. Это в среднем 5 миллиардов в месяц недополучает бюджет». Как только я пришел в Минфин, мне быстро со всех сторон сливать информацию начали – с расшифровками, по компаниям, по суммам. Где стартуют, через кого прогоняют, где выводят. И 5 миллиардов – это только по НДС! Клименко с Януковичем смотрят и говорят: «Блин, а что, так можно было?».Минфин – не силовое министерство, я работаю с бумажками. Инструментов для наказаний у меня нет. Ну что я могу сделать с главой налоговой администрации?Я не могу их уволить, могу только сделать представление – увольняет-то Кабмин. Но премьер против. Мол, не надо этого делать, они завалят нам квартал… Я ему: «Вы шутите? 5 миллиардов в месяц!».…Но ничего не происходит. Вношу официальное представление на увольнение".После подачи Уманским на увольнение Верланова и главы таможенной службы Нефедова Шмыгаль подал на увольнение... самого Уманского! То есть вместо реагирования на коррупционное преступление, Шмыгаль уволил того, кто разоблачал коррупционное преступление! Хотя если премьер с этими обвинениями был несогласен - так ему надо было бы провести официальное служебное расследование, дать оценку фактам, а не умалчивать и не увольнять! Уманского при этом даже не пригласили на заседание фракции, чтобы он объяснил причины. Уманского премьер не пустил на заседание бюджетного комитета, чтобы он там не заговорил. Президент Зеленский не задал ни одного вопроса - а почему министра финансов увольняют после трех недель работы?!Какой секвестр бюджета может обсуждать правительство, если такие чудовищные дела творятся при сборе налогов? Жду, что Верховная Рада создаст следственную комиссию по проверке заявлений Уманского, такие обвинения нельзя оставить без расследования. Это просто за гранью морали!Да, и еще - я понимаю, если президент не торопится комментировать скандалы. Но это не скандал - это заявление о преступлении в высшем руководстве страны. И президент Владимир Зеленский обязан немедленно отреагировать на это беспрецедентное обвинение. (С)