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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4946494749484949

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7.4 5 113
25.01-25.5
4%
4
25.51-26.0
1%
1
26.01-26.5
4%
5
26.51-27.0
5%
6
27.01-27.5
15%
17
27.51-28.0
13%
15
28.01-28.5
9%
10
28.51-29.0
12%
14
29.01-29.5
5%
6
29.51-30.0
4%
5
больше 30
27%
30
Всього голосів : 113
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 11:57

  baraka написав:
  Shram написав:Итак, у экс-министра есть все "бумажки" (с расшифровками, по компаниям, по суммам. Где стартуют, через кого прогоняют, где выводят. )
ну бумажек то и может не быть, просто чел понимает схемы и объём отмыва.
Якщо такі суми - це не банальна крадіжка, це використання Законодавчих актів...які для цього раніше були прийняті(або поправок,які спеціально для цього подавались)
Тому все логічно
а - без керівника органу-жодна поправка в Закон,яка регулює діяльність органу- не повинна проскочити
б - прокуратура і так далі -нічого не зробить ,якщо все по Закону
Як приклад
Продали маски на експорт по 1,5 грн за штуку... і що всі побачили - а Закон не порушений

От і виходить
поки керує той хто не проти подібних поправок - боротьба з тим що ми вважаємо порушенням - це боротьба з вітряними млинами.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 11:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

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27.3-27.5
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 12:04

  kwon написав:Юрий Бутусов
И 5 миллиардов – это только по НДС! Клименко с Януковичем смотрят и говорят: «Блин, а что, так можно было?».
(С)

Значит схемы по НДС придумали у Зеленского и при Януковиче их не было? :D
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 12:11

  v_bashin написав:А как думаете. Есть общая база по гривне депозитам и срокам. Понимают что многие на долгосрочке пока в банках и держат доллар курс низким до периода когда у многих сроки закончатся (кто знает может это вторая половина года). А пока до этого периода избранные покупают по заниженному + на покушать в Пасху чуть будет слив от заробитчан айтишников и других доллародержателей.... Мысли в слух, на экспертность не претендую


Отток идет, карантин его притормозил, но гривневая масса копится на текущих, никто не продлевается. Чем дольше затянут эпопею со спасением нерезов, тем больше деполюдей успеет спастись.

Авантюристов оформивших годовые депо при курсе 23 не так уж и много. Ну а полугодовые кончатся уже через месяц.
Востаннє редагувалось Moneta в Суб 04 кві, 2020 12:16, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 12:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

уже несколько лет курс доллара ниже заложенного в бюджете, в результате имеем серьезное недовыполнение, при этом Нацбанк еще и тратит большие суммы на поддержание как раз заниженного курса.
В чем смысл, кто может на пальцах разъяснить?
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 12:25

  unicdima написав:
  kwon написав:Юрий Бутусов
И 5 миллиардов – это только по НДС! Клименко с Януковичем смотрят и говорят: «Блин, а что, так можно было?».
(С)
Значит схемы по НДС придумали у Зеленского и при Януковиче их не было? :D
1 Схеми існували завжди
2 Просто їх актуальнічть ( чи використання) напряму повязана з Законом+поправки+керівник органу який контролює
Я по Закону - легко можу зробити так,що ще Держава буде мені винна(а не я їй)
Але тоді керівник Державного органу повинен
а - або признати що він не працює на Державу
б - або направити на мене море перевірок(по ділу і без діла) щоб добитись від мене сплати податків хоча б на рівні середнього по Державі
3 Тому
Нормальні виробники - просто платять середнє+якийсь відсоток додатково( я наприклад +10% податків до середнього по аналогічній діяльності інших)
Схематозники
а - свідомо створюють дірки
б - постійно використовують їх
http://forum.finance.ua/topic93912.html
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 12:49

Reuters сообщил о переносе экстренной встречи ОПЕК+

Шоу Маст Гоу Он :mrgreen:
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