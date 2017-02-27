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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4951495249534954>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7.4 5 118
25.01-25.5
3%
4
25.51-26.0
1%
1
26.01-26.5
5%
6
26.51-27.0
5%
6
27.01-27.5
15%
18
27.51-28.0
14%
16
28.01-28.5
8%
10
28.51-29.0
12%
14
29.01-29.5
5%
6
29.51-30.0
5%
6
больше 30
26%
31
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 16:20

  Starikan написав:
  freeze написав:
proftpd66 написав:https://www.unian.net/m/economics/finance/10945388-mvf-nazval-usloviya-dlya-vydeleniya-pomoshchi-ukraine.html
Появилась новость .
Денег на дадут? Даже, если просить на коленях ?
О, раньше твердили о двух условиях для получения транша, теперь добавили еще одно - провести изменения в бюджет.
Эта музыка будет вечной (с)

Может быть, действительно правы сторонники дефолта?
МВФ просто издевается над Украиной.

Та да, морозко лично общался с фондом и они ему "твердили"...
Сначала начитаются надписей на заборе, а потом фантазируют...
komp
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 16:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  ruvex написав:Так нужно было закрывать, каждый банк который не спасал собственник.
Сразу.
Так понятно?

Сделать собственнику трепанацию черепа чтоб определить, делает он вид что спасает или реально старается, а может реально старался до какого то момента,но не вышло?
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 16:29

  komp написав:
  flyman написав:Заодно грохнули ще кілька живих банків.

Можете назвать? Или для пущей "убедительности" прилепили?

Хрещатик.
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 16:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vovan_prm написав:
  ruvex написав:Так нужно было закрывать, каждый банк который не спасал собственник.
Сразу.
Так понятно?

Так даже разумно.
Только начинали вы не с этого. Ну да ладно.
Лично я считаю, что бегемота нужно было под нож пускать.

И начинал с этого.
Как пример цинизма, банк "Стандарт" получил средства на выплаты фондом и на следующий день ввели ВА. Где был ваш НБУ?

Про бегемота я не писал абсолютно, но считаю, что подход должен быть один, после рассмотрения всей ситуации объективно и только с позиции государства, без кумовства.
Стандарт, Киевская Русь... - которая будучи агентом едва успев начать выплаты сама пошла под нож.
Я не ищу ответа - кто виновник, и почти уже не обсуждаю чьих то кумиров. Но и ответа почему снова и снова банкам давали средства, иногда сразу и реф. и выплаты, как агенту, а потом уже их, как свиней резали? И не один и два, а почти все. Они тупые, начиная от клерка и куратора заканчивая руководством? Нет тупые мы, радуясь их красиво разыгранной комбинации с выхлопом безбедной жизни в стабильных странах.
И ответа по сути на этот вопрос нет ни у кого, а есть только личные предпочтения, то обсуждение и правда не имеет никакого смысла.
Black Jack - White Business
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 16:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

МВФ увеличил с $50 до $100 млрд резервы для помощи странам в борьбе с коронавирусом
https://gordonua.com/news/money/mvf-uvelichil-s-50-do-100-mlrd-rezervy-dlya-pomoshchi-stranam-v-borbe-s-koronavirusom-1494068.html
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 16:43

  ruvex написав:Так нужно было закрывать, каждый банк который не спасал собственник.


задним числом все грамотные.
вообще то изначально Го думала что собственники заинтересованы в спасении своего бизнеса. потому и реф наливался.
а потом когда дошло - то резали уже без рефа и без остановки.
или у вас память короткая?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 16:50

  mephala написав:
  ruvex написав:Так нужно было закрывать, каждый банк который не спасал собственник.


задним числом все грамотные.
вообще то изначально Го думала что собственники заинтересованы в спасении своего бизнеса. потому и реф наливался.
а потом когда дошло - то резали уже без рефа и без остановки.

Будете давать взаймы всем алкашам и бомжам выстроившимся в очередь в течении 4-5 лет?
Black Jack - White Business
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ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 16:57

  ruvex написав:
  mephala написав:
  ruvex написав:Так нужно было закрывать, каждый банк который не спасал собственник.


задним числом все грамотные.
вообще то изначально Го думала что собственники заинтересованы в спасении своего бизнеса. потому и реф наливался.
а потом когда дошло - то резали уже без рефа и без остановки.

Будете давать взаймы всем алкашам и бомжам выстроившимся в очередь в течении 4-5 лет?

Так вот с кем вы уравниваете те банки о которых так переживаете!
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 16:58

  rasmus написав:
  ruvex написав:Если дали то почему не контролировали? Кураторы сидели почти во всех банках. Если средства вывели, значит все было подконтрольно НБУ.


а тут я согласен с Вами.
Все просто - Рука руку моет!
Страдает вкладчик, которому абсолютно все равно, кто завалил его банку.


а когда вкладчик нес депо под нереальные % - это как???
старая присказка про бесплатный сыр...
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 17:05

  varlo написав:МВФ увеличил с $50 до $100 млрд резервы для помощи странам в борьбе с коронавирусом
https://gordonua.com/news/money/mvf-uvelichil-s-50-do-100-mlrd-rezervy-dlya-pomoshchi-stranam-v-borbe-s-koronavirusom-1494068.html

хєх,
Фед надрукує трильярди папірців, щоб розкидати по світу
а зебобіки сцуть зробити реструктуризацію боргу МВФ і віддати папізже дешевим баксом,
а замість того продають землю і віддають БС під контроль МВФ.
Ганьба!
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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