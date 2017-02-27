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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 04 кві, 2020 16:20
Starikan написав: freeze написав:
proftpd66 написав:https://www.unian.net/m/economics/finance/10945388-mvf-nazval-usloviya-dlya-vydeleniya-pomoshchi-ukraine.html
Появилась новость .
Денег на дадут? Даже, если просить на коленях ?
О, раньше твердили о двух условиях для получения транша, теперь добавили еще одно - провести изменения в бюджет.
Эта музыка будет вечной (с)
Может быть, действительно правы сторонники дефолта?
МВФ просто издевается над Украиной.
Та да, морозко лично общался с фондом и они ему "твердили"...
Сначала начитаются надписей на заборе, а потом фантазируют...
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Додано: Суб 04 кві, 2020 16:23
ruvex написав:
Так нужно было закрывать, каждый банк который не спасал собственник.
Сразу.
Так понятно?
Сделать собственнику трепанацию черепа чтоб определить, делает он вид что спасает или реально старается, а может реально старался до какого то момента,но не вышло?
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Додано: Суб 04 кві, 2020 16:29
komp написав: flyman написав:
Заодно грохнули ще кілька живих банків.
Можете назвать? Или для пущей "убедительности" прилепили?
Хрещатик.
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Додано: Суб 04 кві, 2020 16:32
vovan_prm написав: ruvex написав:Так нужно было закрывать, каждый банк который не спасал собственник.Сразу.
Так понятно?
Так даже разумно.
Только начинали вы не с этого. Ну да ладно.
Лично я считаю, что бегемота нужно было под нож пускать.
И начинал с этого.
Как пример цинизма, банк "Стандарт" получил средства на выплаты фондом и на следующий день ввели ВА. Где был ваш НБУ?
Про бегемота я не писал абсолютно, но считаю, что подход должен быть один, после рассмотрения всей ситуации объективно и только с позиции государства, без кумовства.
Стандарт, Киевская Русь... - которая будучи агентом едва успев начать выплаты сама пошла под нож.
Я не ищу ответа - кто виновник, и почти уже не обсуждаю чьих то кумиров. Но и ответа почему снова и снова
банкам давали средства, иногда сразу и реф. и выплаты, как агенту, а потом уже их, как свиней резали? И не один и два, а почти все. Они тупые, начиная от клерка и куратора заканчивая руководством? Нет тупые мы, радуясь их красиво разыгранной комбинации с выхлопом безбедной жизни в стабильных странах.
И ответа по сути на этот вопрос нет ни у кого, а есть только личные предпочтения, то обсуждение и правда не имеет никакого смысла.
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Додано: Суб 04 кві, 2020 16:35
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Додано: Суб 04 кві, 2020 16:43
ruvex написав:Так нужно было закрывать, каждый банк который не спасал собственник.
задним числом все грамотные.
вообще то изначально Го думала что собственники заинтересованы в спасении своего бизнеса. потому и реф наливался.
а потом когда дошло - то резали уже без рефа и без остановки.
или у вас память короткая?
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Додано: Суб 04 кві, 2020 16:50
mephala написав: ruvex написав:Так нужно было закрывать, каждый банк который не спасал собственник.
задним числом все грамотные.
вообще то изначально Го думала что собственники заинтересованы в спасении своего бизнеса. потому и реф наливался.
а потом когда дошло - то резали уже без рефа и без остановки.
Будете давать взаймы всем алкашам и бомжам выстроившимся в очередь в течении 4-5 лет?
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Додано: Суб 04 кві, 2020 16:57
ruvex написав: mephala написав: ruvex написав:Так нужно было закрывать, каждый банк который не спасал собственник.
задним числом все грамотные.
вообще то изначально Го думала что собственники заинтересованы в спасении своего бизнеса. потому и реф наливался.
а потом когда дошло - то резали уже без рефа и без остановки.
Будете давать взаймы всем алкашам и бомжам выстроившимся в очередь в течении 4-5 лет?
Так вот с кем вы уравниваете те банки о которых так переживаете!
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Додано: Суб 04 кві, 2020 16:58
rasmus написав: ruvex написав:
Если дали то почему не контролировали? Кураторы сидели почти во всех банках. Если средства вывели, значит все было подконтрольно НБУ.
а тут я согласен с Вами.
Все просто - Рука руку моет!
Страдает вкладчик, которому абсолютно все равно, кто завалил его банку.
а когда вкладчик нес депо под нереальные % - это как???
старая присказка про бесплатный сыр...
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Додано: Суб 04 кві, 2020 17:05
хєх,
Фед надрукує трильярди папірців, щоб розкидати по світу
а зебобіки сцуть зробити реструктуризацію боргу МВФ і віддати папізже дешевим баксом,
а замість того продають землю і віддають БС під контроль МВФ.
Ганьба!
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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