Додано: Суб 04 кві, 2020 17:05

varlo написав: МВФ увеличил с $50 до $100 млрд резервы для помощи странам в борьбе с коронавирусом

https://gordonua.com/news/money/mvf-uvelichil-s-50-do-100-mlrd-rezervy-dlya-pomoshchi-stranam-v-borbe-s-koronavirusom-1494068.html

хєх,

Фед надрукує трильярди папірців, щоб розкидати по світу

а зебобіки сцуть зробити реструктуризацію боргу МВФ і віддати папізже дешевим баксом,

а замість того продають землю і віддають БС під контроль МВФ.

