Додано: Суб 04 кві, 2020 16:32

vovan_prm написав: ruvex написав: Так нужно было закрывать, каждый банк который не спасал собственник.

Сразу.

Так понятно?

Так понятно?

Так даже разумно.

Только начинали вы не с этого. Ну да ладно.

Лично я считаю, что бегемота нужно было под нож пускать. Так даже разумно.Только начинали вы не с этого. Ну да ладно.Лично я считаю, что бегемота нужно было под нож пускать.

Как пример цинизма, банк "Стандарт" получил средства на выплаты фондом и на следующий день ввели ВА. Где был ваш НБУ?

И начинал с этого.Про бегемота я не писал абсолютно, но считаю, что подход должен быть один, после рассмотрения всей ситуации объективно и только с позиции государства, без кумовства.Стандарт, Киевская Русь... - которая будучи агентом едва успев начать выплаты сама пошла под нож.Я не ищу ответа - кто виновник, и почти уже не обсуждаю чьих то кумиров. Но и ответа почемубанкам давали средства, иногда сразу и реф. и выплаты, как агенту, а потом уже их, как свиней резали? И не один и два, а почти все. Они тупые, начиная от клерка и куратора заканчивая руководством? Нет тупые мы, радуясь их красиво разыгранной комбинации с выхлопом безбедной жизни в стабильных странах.И ответа по сути на этот вопрос нет ни у кого, а есть только личные предпочтения, то обсуждение и правда не имеет никакого смысла.