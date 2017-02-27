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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 04 кві, 2020 17:12
И что, это само собой разумеется, что нужны изменения. А что без бюджета делать эти все траты?
Додано: Суб 04 кві, 2020 17:16
Вітаю, коротко, бо з телефону і багато чого я вже раніше написав, коментуючи ситуацію в ЄС і в темі КРИЗА 2020.
1 щодо смертності, про вірус ніхто нічого грунтовно не знає і по смертності тим більше. Вмирають, в основному, старі, самотні і хворі, які і так не особливо щось купляли. Це очистка суспільства, якщо вже без емоцій і цинічно.
2 основний економічний ефект від тимчасової зупинки виробництва, логістики, продажу. Виграє той, хто менше пробуде на паузі і в кого внутрішній ринок ємніший. Китай тут виграє у всіх, крім США. Тому й писав, що важлива відповідь білооо дому.
3 про акції, свої викупили, купляють зараз по світу, довикупляють Африку, скуплять нафти по 1 баксу за барель.
4 щодо припинення глобалізації, інвестиції в роботизовані виробництва і тд, згоден і писав про це в темі КРИЗА 2020
5 щодо експорту вірусу. В Китай його завезли, сподіваючись на зовсім інший результат. Китай впорався і експортував його назад і ще кільком конкурентам, за компанію. В цьому Китай, знову ж, досягнув значно більшого успіху, ніж його опонент (може тому, що по ЄС цілі співпали).
Бережемося і спостерігаємо.
Всім міцного здоров'я.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Суб 04 кві, 2020 17:21
Го раздавала реф при первой просьбе 4-5 лет? у вас короче память чем даже я ожидал.
Додано: Суб 04 кві, 2020 18:04
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Тут почув на ютубі від Рибакова ідею випустити в РФ антикоронні ОВДП.
А наш уряд щось може про це промекати.
Навіть СРСР випускав виграшні облігації для населення.
Я би взяв доларові або євро, якщо % був більше 6% річних і без податків, та комісій.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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