Додано: Суб 04 кві, 2020 18:04

Тут почув на ютубі від Рибакова ідею випустити в РФ антикоронні ОВДП.

А наш уряд щось може про це промекати.

Навіть СРСР випускав виграшні облігації для населення.

Я би взяв доларові або євро, якщо % був більше 6% річних і без податків, та комісій.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

