Додано: Суб 04 кві, 2020 17:16

TylerTruman_ написав: orest написав: «Айкидо с Коронавирусом»

https://medium.com/@good_thistle_skunk_ ... 4e0a38ab71

З деякими речами можна сперечатися. Щодо висновків, США ще не сказали останнього слова і мяч на їх полі, а от Німеччині і ЄС швидше всього таки гайки.

Не зважаючи на всю біду в США і фантастичне безробіття євро 1,078 ... поки. Про грн до раніше написаного додати не маю що. «Айкидо с Коронавирусом»З деякими речами можна сперечатися. Щодо висновків, США ще не сказали останнього слова і мяч на їх полі, а от Німеччині і ЄС швидше всього таки гайки.Не зважаючи на всю біду в США і фантастичне безробіття євро 1,078 ... поки. Про грн до раніше написаного додати не маю що.

пане Орест, а із ТОПовим коментарем до цієї статті маєте про що посперечатися? цікава ваша думка ... пане Орест, а із ТОПовим коментарем до цієї статті маєте про що посперечатися? цікава ваша думка ...

Вітаю, коротко, бо з телефону і багато чого я вже раніше написав, коментуючи ситуацію в ЄС і в темі КРИЗА 2020.1 щодо смертності, про вірус ніхто нічого грунтовно не знає і по смертності тим більше. Вмирають, в основному, старі, самотні і хворі, які і так не особливо щось купляли. Це очистка суспільства, якщо вже без емоцій і цинічно.2 основний економічний ефект від тимчасової зупинки виробництва, логістики, продажу. Виграє той, хто менше пробуде на паузі і в кого внутрішній ринок ємніший. Китай тут виграє у всіх, крім США. Тому й писав, що важлива відповідь білооо дому.3 про акції, свої викупили, купляють зараз по світу, довикупляють Африку, скуплять нафти по 1 баксу за барель.4 щодо припинення глобалізації, інвестиції в роботизовані виробництва і тд, згоден і писав про це в темі КРИЗА 20205 щодо експорту вірусу. В Китай його завезли, сподіваючись на зовсім інший результат. Китай впорався і експортував його назад і ще кільком конкурентам, за компанію. В цьому Китай, знову ж, досягнув значно більшого успіху, ніж його опонент (може тому, що по ЄС цілі співпали).Бережемося і спостерігаємо.Всім міцного здоров'я.