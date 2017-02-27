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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4951495249534954

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7.4 5 118
25.01-25.5
3%
4
25.51-26.0
1%
1
26.01-26.5
5%
6
26.51-27.0
5%
6
27.01-27.5
15%
18
27.51-28.0
14%
16
28.01-28.5
8%
10
28.51-29.0
12%
14
29.01-29.5
5%
6
29.51-30.0
5%
6
больше 30
26%
31
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 17:12

И что, это само собой разумеется, что нужны изменения. А что без бюджета делать эти все траты?
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 17:16

  TylerTruman_ написав:
  orest написав:«Айкидо с Коронавирусом»
https://medium.com/@good_thistle_skunk_ ... 4e0a38ab71
З деякими речами можна сперечатися. Щодо висновків, США ще не сказали останнього слова і мяч на їх полі, а от Німеччині і ЄС швидше всього таки гайки.
Не зважаючи на всю біду в США і фантастичне безробіття євро 1,078 ... поки. Про грн до раніше написаного додати не маю що.

пане Орест, а із ТОПовим коментарем до цієї статті маєте про що посперечатися? цікава ваша думка ...

Вітаю, коротко, бо з телефону і багато чого я вже раніше написав, коментуючи ситуацію в ЄС і в темі КРИЗА 2020.
1 щодо смертності, про вірус ніхто нічого грунтовно не знає і по смертності тим більше. Вмирають, в основному, старі, самотні і хворі, які і так не особливо щось купляли. Це очистка суспільства, якщо вже без емоцій і цинічно.
2 основний економічний ефект від тимчасової зупинки виробництва, логістики, продажу. Виграє той, хто менше пробуде на паузі і в кого внутрішній ринок ємніший. Китай тут виграє у всіх, крім США. Тому й писав, що важлива відповідь білооо дому.
3 про акції, свої викупили, купляють зараз по світу, довикупляють Африку, скуплять нафти по 1 баксу за барель.
4 щодо припинення глобалізації, інвестиції в роботизовані виробництва і тд, згоден і писав про це в темі КРИЗА 2020
5 щодо експорту вірусу. В Китай його завезли, сподіваючись на зовсім інший результат. Китай впорався і експортував його назад і ще кільком конкурентам, за компанію. В цьому Китай, знову ж, досягнув значно більшого успіху, ніж його опонент (може тому, що по ЄС цілі співпали).
Бережемося і спостерігаємо.
Всім міцного здоров'я.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 17:21

  ruvex написав:
  mephala написав:
  ruvex написав:Так нужно было закрывать, каждый банк который не спасал собственник.


задним числом все грамотные.
вообще то изначально Го думала что собственники заинтересованы в спасении своего бизнеса. потому и реф наливался.
а потом когда дошло - то резали уже без рефа и без остановки.

Будете давать взаймы всем алкашам и бомжам выстроившимся в очередь в течении 4-5 лет?


Го раздавала реф при первой просьбе 4-5 лет? у вас короче память чем даже я ожидал.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 18:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Тут почув на ютубі від Рибакова ідею випустити в РФ антикоронні ОВДП.
А наш уряд щось може про це промекати.
Навіть СРСР випускав виграшні облігації для населення.
Я би взяв доларові або євро, якщо % був більше 6% річних і без податків, та комісій.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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